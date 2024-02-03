美國商業房地產低迷，金融圈成“恐怖”發源地……NYCB股價在兩天內下跌壹半. February. 03, 2024 07:28. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 隨著美國商業房地產蕭條，銀行虧損浮出水面，不僅是美國，日本、歐洲銀行也受到了打擊。據診斷，僅今年到期的貸款規模就達720萬億韓元，其中大部分面臨虧損的危險。全球銀行在最近的業績發表中表示，商業房地產危機正在因業績惡化而現實化，部分銀行的股價在兩天內下跌了壹半。 美國中型銀行紐約社區銀行（NYCB）被認為是恐怖的發源地。上月31日（當地時間），因擔心寫字樓等房地產貸款出現虧損，公司股價暴跌37.7%，1日也下跌了11.1%。日本AOZORA銀行和德國德意誌銀行、瑞士寶盛銀行也接連警告了商業房地產的損失。AOZORA銀行的股價在最近5天裏暴跌了32.4%以上，銀行行長也表示要引咎辭職。寶盛銀行銀行行長當天也辭職了。 古根海姆投資管理公司首席投資官安妮•沃爾什最近在達沃斯論壇上表示：“商業房地產的痛苦才剛剛開始”，指出金融圈的危機狀況可能會持續壹段時間。

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