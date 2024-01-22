奔來的灰犀牛和低出生率危機. January. 22, 2024 07:56. . “要想辦法避開突如其來的犀牛，這與無數領導人尋找擺脫迫在眉睫的危機的方法相似。如果扭曲的誘因和有意樂觀相結合，就會產生全面否定危機的沖動。” ——米歇爾·布克《灰犀牛來了》 米歇爾·布克的《灰犀牛來了》以多個案例為例，系統地說明了把危險因素具體化並進行應對的方法，這是壹本將危機作為增長跳板的慧眼的書。在該書中，“灰犀牛”被定義為，在本來可預測性較高的危機中，人們錯失良機，其沖擊形成“巨大的危險”。重達2噸的巨大犀牛沖向我們，如果不能躲開，後果不堪設想。 雖然應該察覺到灰犀牛這壹未來的威脅，但正如俗語“亡羊補牢”壹樣，往往因為認識危險太晚而應對，已經無濟於事。其理由是，在日常生活中遇到難題時，本能地退縮和回避，執著於短期成果的組織系統。相反，為了不碰到憤怒的犀牛，強調如果遠離，早早選擇正確的方法，就可以避免其危險，也能得到完全不同的結果。 讀完這本書，韓國的嚴重的低生育、高齡化現象就會迅速浮現在腦海中。外國媒體曾提到“與黑死病猖獗後人口驟減的14世紀中世紀歐洲相比，韓國人口可能會更快地減少”，可見超低生育現象毫無由來。2022年全國市郡區中，消失危險較大的地方自治團體達113處。相關地方自治團體因人口減少，財政惡化，服務基礎設施縮小，生活質量下降，向首都圈集中的現象更加嚴重。 為了不撞上跑來的灰色犀牛，要在短期內制定綜合對策。另外，要大幅增加生育體感度高的現金支援，帶動國民個人的意識變化和行動。

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