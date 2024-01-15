“生活還得繼續”，在“悲劇的加沙”舉行的婚禮. January. 15, 2024 07:49. by 金寶拉記者 purple@donga.com. “我們都在經歷悲劇。但我們還要活下去。因為生活還得繼續。”（穆罕默德•吉蔔裏爾） 12日（當地時間），在巴勒斯坦加沙地區南部的拉法舉行了簡單而有意義的活動。為躲避戰爭從加沙北部地區來到這裏的難民穆斯塔法•沙姆拉克（26歲）和阿普南•吉布裏爾（17歲）在壹所廢校內結下了百年佳約。阿普南的父親吉布裏爾說：“即使發生死亡、殺人、破壞，我們依舊是熱愛生命的人。” 據《法新社》（AFP）報道，拉法也每天遭到以色列的空襲，非常危險。但新娘阿普南身穿白色禮服，戴著花冠，在家人和朋友的祝賀下登場。新郎和新娘壹邊跳舞壹邊享受婚禮，賓客們則噴著白色摩絲祝賀他們。 新郎新娘雙方的家人都是加沙北部人，戰爭發生後逃到了這裏。本來雙方計劃在戰爭結束後回到故鄉舉行婚禮，但隨著戰爭延長，認為光等也無濟於事，所以準備了婚禮。 雖然是大家都在努力笑的好日子，但也不是沒有煩惱。新娘的父親吉布裏爾吐露說：“婚禮所需的物品很難買到”，“好不容易才花高價買到了婚禮服。”新郎的叔叔艾曼•沙姆拉克遺憾地表示：“新婚夫婦計劃居住的北部房子在空襲中被毀。” 據加沙地帶衛生部透露，到目前為止，因以色列襲擊而失去生命的巴勒斯坦人達2.3萬多人。據悉，大部分是婦女和兒童。據聯合國推算，“占加沙地帶人口80%的190萬人成為難民。”雖然救援物資正在運來，但這對幫助加沙地區的難民還遠遠不夠，很多人處於饑餓狀態。醫療系統也崩潰，傳染病也在擴散。 婚禮結束後，新婚夫婦為了參加在帳篷裏舉行的另壹場喜筵而轉移了場所。法新社報道說：“兩人被賓客包圍，坐在SUV車上的場面就像沒有戰爭的和平婚禮壹樣。”

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