很高興“孫誕老人”來了……興慜攻入本賽季聯賽第11粒入球. December. 25, 2023 08:16. by 金正勛記者 hun@donga.com. 孫興慜(托特納姆熱刺隊)在平安夜比賽中開啟得分炮,為球迷們送上了聖誕節禮物。 24日,孫興慜在與埃弗頓隊的2023~2024賽季英格蘭足球超級聯賽(EPL)第18輪主場比賽中,在上半場第18分鐘攻入2比0的追加進球。隊友布倫南•約翰遜在禁區內右側的射門被對方守門員撲出後,他右腳補射破門得分。孫興慜表示,“幸運的是皮球直接來到我面前。雖然踢得沒有想象中那麽好,但還是進了球門。”托特納姆熱刺隊在下半場第37分鐘被對方攻入壹球,孫興慜的進球成為制勝進球。 憑借這壹進球,孫興慜充分展現了“孫誕老人”的名氣。對於孫興慜來說,當天與埃弗頓隊的比賽是出道英超聯賽的2015~2016賽季以後的第三次平安夜比賽。前兩次分別是2017年和2018年12月24日的比賽。2017年他未能啟動得分炮,但在第二年的平安夜比賽中,他以2粒進球和1次助攻的出色表現帶領球隊以6比2大勝對手。 5年前孫興慜在平安夜比賽的對手也是埃弗頓。當時報道這場比賽消息的英超事務局就孫興慜取得3個攻擊點(進球或助攻)的活躍表現表示:“孫誕老人(孫興慜+聖誕老人)來到我們村(Sonta Claus came to town)。”雖然5年前是客場挑戰埃弗頓的比賽,但今年在來到托特納姆熱刺體育場的主場球迷面前打開了進球賬戶。當天孫興慜被選為相當於比賽最佳球員的“MOM”。這是他本賽季個人第7次當選MOM。 孫興慜在本賽季18場英超聯賽比賽中打入11粒進球,超過了上賽季的總進球數(10粒)。射手榜並列排在第3位的孫興慜與領頭羊埃爾林•哈蘭德(曼城•14球)相差3球,與排名第2位的穆罕默德•薩拉赫(利物浦•12球)僅差1球。如果孫興慜繼續保持目前的進球節奏,那麽從計算上來看,本賽季有望攻入23粒進球。孫興慜在作為亞洲球員首次成為英超最佳射手的2021~2022賽季攻入了23粒進球。在最佳射手賽季,孫興慜在下半賽季攻入15粒進球,接近上半賽季(8粒進球)的兩倍。英超壹個賽季共進行38場比賽。 孫興慜賽後在自己的照片墻上留言說,“希望所有人都能和愛的人壹起度過美好的、夢幻般的休息日,幸福的聖誕節。”孫興慜將參加上半賽季最後壹場比賽29日與布萊頓隊的比賽,並為準備明年1月在卡塔爾舉行的亞洲杯而與國家隊會合。 取得3連勝的托特納姆熱刺隊以36分(11勝3平4負)的成績上升到了聯賽積分榜第4位。與領先的阿森納(40分)相差4分。孫興慜表示,“進入前4名是我們的目標。我想繼續變好。”在英超聯賽中,只有進入前4名才能奪得下賽季歐洲足球聯盟(UEFA)冠軍聯賽的參賽門票。

