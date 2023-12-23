“丟失裝有妻子照片的包包後接到了100多個鼓勵電話”. December. 23, 2023 08:17. by 黃金泉 kchwang@donga.com. “能找回裝滿與心愛妻子的回憶的珍貴包包，真是萬幸。” 丟失裝有2年前去世的夫人的照片和影像的便攜式儲存裝置（USB）的70多歲男子在周圍人的幫助下找回了包。 22日，據機場鐵路透露，能源管理師高東勝（76歲）8日下午在仁川桂陽區機場鐵路桂陽站丟失了裝有筆記本電腦、USB、手機等的背包。據說，高某從地方回來後，在桂陽站停車場開車回家後才知道背包丟失的事實。 21日，高某在與《東亞日報》的通話中表示：“我記得在上車前把包放在停車場旁邊的道路上，所以再次去了桂陽站，但是找不到包”，“額頭上流著汗，腿都發抖了。”因為包裏的USB中包含了拍攝夫人生前的樣子和葬禮等的照片和視頻。與高某結婚，膝下有3名子女，同甘共苦49年的妻子患乳腺癌，在2021年73歲時去世。 另外，USB和筆記本電腦上還有作為能源管理師工作16年制作的自己的業務記錄。因為沒有單獨備份妻子的照片、影像、業務記錄等，所以都處於丟失的狀況。 高某最終於10日向桂陽警察署提交了丟失物品申報書。另外，決定不只交給警察，而是直接向周圍人請求幫助。16日，他寫道“包裏有幾個USB，裏面包含著先去世的妻子相關內容，還有妻子用過的電話。如果以救活壹個人的心態還給我，我定當重謝”，在桂陽站壹帶10處張貼了文字。 據說，懇切的內容接到了近100多個電話，但未能找到包。電話大部分都是“加油”、“祈禱您壹定能找到包”等內容。 警方通過桂陽站和周邊的閉路電視（CCTV）確認了高某丟失當天沒有背書包離開車站的樣子。另外，在桂陽站下車時，高某很有可能把包落在列車上。最終，高某於21日在機場鐵路遺失物中心找回了自己的包。 他說：“想念先去世的妻子時，為了看照片和視頻，平時都放在包裏”，“感謝所有關心和幫助我找到珍貴的包的人。”

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