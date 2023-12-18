韓國觀察人士：“日本出現內訌，暫時很難就強制征用采取‘有誠意的措施”. December. 18, 2023 08:12. by 李基旭記者、高道藝記者 71wook@donga.com,yea@donga.com. 隨著日本首相岸田文雄的支持率跌至低於20%，今後對韓日關系產生的影響備受關註。尹錫悅政府上臺後，尹錫悅和岸田文雄僅今年就舉行7次首腦會談，在兩國首腦的主導下改善了韓日關系。 外交消息靈通人士17日表示：“現在的韓日關系並不是今後日本政權交替就能顛覆的性質。兩國在壹定程度上解除了大法院判決強制征用受害者賠償而引發的矛盾，通過‘戴維營’峰會，在安保合作方面也取得了顯著的結果。”國民大學（日本學）教授李元德（音）也預測稱：“自民黨內幾乎沒有壹個領導人就韓美日合作談論其他路線。不管下屆首相是誰，現在的路線都會持續下去。” 有觀察人士認為，自民黨內的強硬保守派安倍派最近因涉嫌秘密資金而受到調查，遭到了打擊，因此沒有時間關註韓日關系等。 但也有人預測，就強制征用受害者賠償問題，韓國政府在宣布第三方償還方案後壹直要求日本采取“有誠意的響應措施”，短期內很難出臺。韓國政府消息靈通人士表示：“岸田內閣以低於20%的支持率，很難掌握有誠意的響應措施的主導權。”他還說：“有人批評岸田內閣只顧外交成果、多少疏忽了民生，因此無論是日本政府還是企業，都很難進入強制征用賠償問題。” 有人指出，岸田首相的支持率暴跌、安倍派崩潰危機等目前的日本政治狀況從中長期來看，將對韓日關系產生負面影響。世宗研究所日本研究中心主任陳昌洙指出：“韓國積極行動時，很難看到像岸田首相那樣做出回應的樣子。”對於安倍派危機，他表示：“如果自民黨內部強硬的主張變得眾口難防，就有可能管理不了。” 聖公會大學（日本學）教授楊基浩（音）表示：“對於韓國來說，日本維持穩定的國內領導力是件好事。如果日本的不穩定情況加劇，稍有不慎就會形成‘敲打韓國’的氛圍。”

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