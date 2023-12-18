韓國電動汽車因法國版“削減通脹法”受損……要防範歐洲高築壁壘. December. 18, 2023 08:11. . 起亞的Niro和Soul被排除在法國政府提供補貼的電動汽車名單之外。韓國汽車中只有現代汽車的Kona被列入支援對象。為了牽制以低廉的價格為武器進軍歐洲市場的中國產電動汽車，出現了歐洲采取貿易保護措施、韓國企業遭受損失的情形。 法國上周開始實施被稱為“法國版通貨膨脹削減法”的綠色產業法。其內容是，在確保電動汽車原材料、生產、運輸等全過程中，以碳排放量為分數，對超過標準的電動汽車每輛給予700萬-1000萬韓元的補貼。這反映了用船運輸汽車時排放的二氧化碳，因此越是遠離法國的國家就越不利。 由此，78種電動汽車被選定為支援對象。70%是法國、德國品牌的電動汽車。沒有壹款中國產，只有6款日本車和1款美國特斯拉。韓國汽車中唯壹包含在內的現代汽車Kona，是因為它是在捷克工廠生產的。Niro和Soul在韓國制造並出口。得不到補貼的電動汽車今後很難在當地市場競爭。這無異於在歐洲只銷售歐洲產的“電動汽車保護主義宣言”。 起亞立即受到了打擊。截至今年10月，現代汽車和起亞的電動汽車在法國售出12.6萬輛，比去年同期增長5.8%。起亞汽車占其中壹半以上。雖然現在韓國通商當局向法國方面提出異議，要求重新評價未入圍車型，但很難單獨讓韓國汽車得到例外認可。起亞計劃在斯洛伐克內燃機車工廠生產電動汽車，轉換生產線需要巨額資金和幾年的時間。 此前，韓國電動汽車企業、二次電池企業壹直致力於配合美國“通脹削減法”的對美投資、擴大當地工廠的設立。結果，因為法國超乎預想的措施，不太上心的歐洲市場遭到了意外的壹擊。本月初美國政府決定不向中國持股25%以上的韓中合作電池企業提供補貼，韓國企業是接連受到了沖擊。 更大的問題是，動搖自由貿易秩序的排他性保護主義動向，不僅會蔓延到歐洲其他國家，還會蔓延到世界任何壹個地區。在各國競相築起的貿易壁壘面前，“出口韓國”面臨著產業化以來的最大挑戰。

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