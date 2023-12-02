特斯拉推出售價8000萬韓元的電動皮卡“Cybertruck”……“太貴”，股價暴跌. December. 02, 2023 08:09. by 李智允記者 asap@donga.com. 特斯拉推出了看似科幻電影中出現的電動皮卡“Cybertruck”（照片）。這距離試制品公開已有4年之久。雖然是備受期待的首款電動皮卡上市，但最低價車型接近8000萬韓元，因此有人評價說“太貴”，公司股價下跌。 特斯拉於上月30日（當地時間）宣布正式推出3款Cybertruck車型，特斯拉首席執行官（CEO）埃隆•馬斯克在美國得克薩斯州奧斯汀特斯拉總部舉行了向提前訂購的顧客交付Cybertruck的儀式。交付儀式在他擁有的社交媒體X（原推特）上進行了現場直播。 當天，身穿黑色上下衣和黑色皮夾克的馬斯克在搖滾音樂流淌的活動現場觀眾中開著Cybertruck登場。從皮卡上下來的他介紹說：“比卡車更像卡車，比跑車更像跑車”，“像極了未來的樣子。” 對於像多面體壹樣棱角分明的Cybertruck，美國《紐約時報》（NYT）報道說：“長得像登月飛船。”車身采用了具有防彈功能的不銹鋼材料。但是，由於車身制造和焊接難度大，預計生產費用會提高，批量生產也不容易。 3款車型中最便宜的，如果現在訂購，從2025年開始可以提車的後輪驅動版的起售價為6.099萬美元（約8000萬韓元）。特斯拉認為，考慮到節省的燃料費和政府補助金等，實際購買價為4.989萬美元（約6500萬韓元）。 後輪驅動版的價格比2019年11月試制品公開當時馬斯克公布的預測價4萬美元漲了約50%。特斯拉股價當天在紐約股市下跌1.66%，以240.08美元收盤。彭博社報道說：“比預想的要貴，而且交付時間也晚。特斯拉有可能因Cybertruck而被拋棄。”

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