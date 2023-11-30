尹錫悅下周對總統室和內閣進行改組……人事刷新關系到尹政府二期班子的成敗. November. 30, 2023 08:03. . 尹錫悅總統計劃下周對總統室和內閣進行改組。總統室6名首席秘書中，政務、宣傳、市民社會等5人將被替換，部分組織也將被調整。內閣的19個部長中有10名左右是更叠對象。內閣調整很有可能根據候選人群整理與否依次進行。 此次總統室和內閣調整的更叠對象大部分是明年4月議會選舉的參選者，因此實際上具有“為議會選舉”而調整的性質。因此，議會選舉參選者的方方面面被強調，後續人選被排除在關註之外。但是，要銘記，通過此次調整，尹錫悅政府總統室、內閣的二期體制將出臺。這就是為了展現新的面貌而迫切需要人事改革的原因。 檢察總長出身的人成為總統後，檢察系統出身的人紛紛進入總統室和政府要職，在野黨批評其為“檢察共和國”。公職的主要人士以與總統同為首爾大學出身的50多歲男性為主，因此不斷有人指出是“首五男”人士。這種人事偏向爭議不是尹政府上臺已經1年6個月，但支持率仍未能擺脫30%的主要原因嗎? 至少在此次人事安排中，應該避免出現這樣的批評或指責。 人事刷新首先要擺脫過去的慣例。應該轉換思路，尋找不是總統熟悉的人，而是總統不熟悉的人。只有這樣，才能擺脫慣性態度，開發多種多樣、新穎的政策或提出建議。人才庫要廣而果斷。特別是，為了刷新內閣氛圍，必須破格提拔女性和青年層有訴求力的“年輕部長”。果斷的人事改革應該成為國政改革的引水。 對繼任人選的事前人事檢驗也要更加徹底。不能壹味地把在野黨的檢驗攻勢當作是魯莽的政治攻勢。如果像中途落馬的女性家庭部長候選人金杏壹樣，人事聽證會上不必要的爭議進壹步擴大，人事改革的效果將黯然失色。圍繞人選標準，雖然要考慮候選人的政策推進力和領導能力等，但也要關註國民的眼光。

한국어