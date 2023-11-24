“支付遠征火車票費”，哈蘭德對娘家球隊的愛. November. 24, 2023 08:23. by 金正勛記者 hun@donga.com. 英格蘭足球超級聯賽（EPL）曼城隊的“怪物射手”埃爾林•哈蘭德（23歲•挪威•照片）在從青少年時期開始到職業聯賽出道為止所效力的前所屬球隊獲得晉升到甲級聯賽的機會後，為前往客場加油助威的球迷支付了1.31萬英鎊（約2100萬韓元）的火車票費。 《路透社》等海外媒體23日表示：“挪威乙級聯賽球隊布呂訥FK自2006年以後時隔17年再次進入升級附加賽，獲得了升級的機會”，“該隊的約200名球迷為客場比賽應援助威所需的全部火車票費全部由哈蘭德承擔。” 哈蘭德從6歲時的2006年到2015年為止壹直是布呂訥FK青訓的壹員，16歲的2016年他作為職業球員出道，在此期間共代表球隊踢了16場比賽。在自己成長的球隊獲得升級到甲級聯賽的機會後，他欣然為球迷捐贈了火車票錢。布呂訥FK俱樂部相關人士表示：“在經濟困難的時期，托哈蘭德的福，更多的球迷可以觀看這場比賽。”布呂訥FK隊將於26日與斯塔德隊進行比賽。 進入職業聯賽的第二年，哈蘭德轉會到挪威豪門莫爾德FK隊，先後效力於薩爾茨堡紅牛隊（奧地利）、多特蒙德隊（德國），去年加盟了曼城隊。上賽季哈蘭德在英超聯賽中攻入36球，成為射手王，在本賽季的12場聯賽比賽中他也攻入13球，位居射手榜首位。

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