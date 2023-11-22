“照這樣下去明年全都完蛋”……熄燈的地區產業園的呼聲. November. 22, 2023 09:47. . 仁川機械產業園區的壹家汽車零部件企業從上個月起進入破產，6層建築的所有燈都熄滅了。對此，產業園區的零部件企業們看到這壹幕，認為這不是別人的事情，難掩錯綜復雜的心情。他們叫喊道，因為原材料價格上漲和利息費用的增加，都在苦苦支撐茍延殘喘。有的企業表示將在今年內辭退壹半職員，也有很多企業正在計算何時放棄事業的時間。 全國各地都傳來了因出口不振和經濟不景氣而疲憊不堪的企業們的嘆息聲。支撐釜山經濟的流通、物流的銷售額去年減少了壹半，造船、機械產業的收益性也急劇惡化。平澤、華城、蔚山、麗水等海外進出口依賴度較高的地區的企業，也受到了全球經濟蕭條的直接打擊，正在發生很大的動搖。支持出口制造業的根基企業正在腐爛。 《東亞日報》對大韓商工會議所和全國地區商工會議所的會長為對象進行了提問，結果10人中有7人回答：“現在的情況與2008年全球金融危機時相似或更糟糕。”企業之間彌漫著“照此下去明年將陸續倒閉”的危機感。接連倒閉的跡象已經開始出現。截至今年10月，全國法人破產申請件數為1363件，是自2013年開始破產統計以來的最大值。 雖然企業在現場吶喊，但政府和政治圈卻閉上了耳朵。松開經營氣管的放寬限制沒有消息，反而像重大災害處罰法、黃色信封法壹樣，束縛企業的法律正在增加。幫助企業回生的《企業結構調整促進法》在國會的漠不關心下結束生命已經超過了壹個月。最近中小企業中央會以300家中小制造企業為對象進行了問卷調查，結果顯示，對於政府的規制改革努力，回答“感受得到”的人只有3.4%。 中小、中堅企業占全體企業的99%，是負責雇傭88%的韓國經濟的基礎。如果根基動搖，韓國經濟的恢復也無法保證。要在現場聽取企業的聲音，從放寬限制、解決人力難、提供稅制金融支援等緊急課題開始壹壹解決。不能因為最近出口出現反彈等經濟恢復的可能性而掉以輕心。對於戴著呼吸器生存的中小企業來說，苦撐的時間不夠了。

한국어