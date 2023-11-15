KBS社長朴敏“對不公正偏袒報道表示道歉”……在野黨：“仿佛政變壹樣”. November. 15, 2023 07:56. by 劉元謀記者、鄭成澤記者 onemore@donga.com、neone@donga.com. KBS社長朴敏（音，照片）在就任第二天的14日召開對國民記者會，對接連不斷的KBS不公正報道、偏向報道爭議進行了道歉。 朴敏當天上午在首爾永登浦區KBS藝術廳召開的記者會上表示：“KBS作為公營電視臺，破壞了核心價值公正性，失去了國民的信任，對此深表遺憾。鄭重地道歉。” 朴敏指出：“KBS在2019年因‘檢媒勾結’誤報，相關記者被起訴；關於2020年已故張紫研死亡事件，讓逃到海外的尹智五出演；在2021年4月7日再補選之前集中報道了‘吳世勛生態湯疑惑’；在去年大選之前報道了被曝為捏造內容的‘金萬培錄音’。” 對於改善方案，他表示：“將徹底查明主要不公正報道的經過和真相，發行白皮書。對於故意性重大誤報，將追究局長和本部長等指揮層的責任。”他強調：“不會不分青紅皂白的搶發快訊，會激活核實真相環節。將把確保公正性和可信度作為經營最優先的價值。” 朴敏同時還宣布了針對粗放經營的對策。他表示：“KBS去年雖然收到了7000億韓元的收視費，但出現了超過100億韓元的赤字，預計今年會出現約800億韓元的赤字。在經營正常化之前，我和管理層將返還30%的工資。”他還表示：“將擴大實施名譽退休，改善倒三角型低效人力結構，並研究結構調整。” 在朴敏就任社長的同時，KBS讓之前引起偏向廣播爭議的KBS1廣播《朱鎮宇直播》的主持人朱鎮宇（音）退出了節目。時事節目《The live》也從編排中予以刪除。《新聞9點鐘》等新聞主播也大舉更換。 對此，共同民主黨表示，“這仿佛是壹場軍事政變”，要求朴敏辭職。共同民主黨院內代表洪翼杓14日在院內對策會議上表示：“從未聽說過廣播主持人交替或廣播節目調整如此突然。作為政權空降社長，怎麽能如此殘忍地蹂躪KBS呢?”相反，國民力量黨院內代表尹在玉當天表示：“期待KBS公正地回到廣播本來的姿態。為此，我認為政治圈最好不要指手畫腳。”朴敏表示：“作為公營電視臺，我只是指示要檢查喪失認同感或有問題的節目，並推進適當的對策。”

한국어