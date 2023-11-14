韓中將爭奪世界最大電子競技大賽“LOL杯”王座. November. 14, 2023 08:37. by 池民九記者 warum@donga.com. 時隔5年在韓國舉行的世界最大電子競技大賽“英雄聯盟全球冠軍賽（LOL杯）”4強賽上，韓國隊T1獲勝，實現了“決賽韓中戰”。決賽在即，在首爾光化門廣場舉行的為期4天的文化節上，預計將有5萬人以上前往現場。 運營LOL杯的全球遊戲公司Riot Games13日表示：“韓國賽區（LCK）隊伍T1和中國賽區（LPL）隊伍WBG的決賽對陣已經確定。”決賽將於19日在首爾九老區高尺天空巨蛋舉行。 被稱為“電子競技界的梅西”的職業玩家Faker（李相赫）所屬的T1在12日的4強賽上以3比1戰勝了今年奪冠熱門隊伍、來自中國賽區的JDG。T1繼去年之後連續兩次進入決賽，今年有望時隔7年再次奪冠。 隨著全世界最有人氣的隊伍之壹T1進入決賽，並與韓國最大的競爭對手中國賽區所屬隊伍展開對決，業界對票房的期待感正在提高。高尺天空巨蛋決賽的1.8萬多張門票已經售罄。 首爾市和Riot Games在決賽即將到來之際，計劃從16日開始在光化門廣場舉行韓國文化體驗活動、遊戲展示會、演唱會等。首爾市預測，4天裏平均每天將有1.25萬多名遊客來到現場。LOL杯決賽當天，還決定在光化門廣場為全球遊戲迷舉行街頭助威活動。 首爾市相關人士表示：“在光化門廣場舉行遊戲相關活動尚屬首次”，“今後也將積極申辦國際電子競技大賽和相關活動。”

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