李俊錫會見琴泰燮和金鐘仁，展開“政治改革對話”. November. 11, 2023 08:47. by 趙權亨記者 buzz@donga.com. 國民力量黨前代表（黨首）李俊錫10日和創建“新選擇”黨籌備委員長琴泰燮舉行了非公開午餐會晤。安排當天會晤的前國民力量黨緊急對策委員長金鐘仁表示：“兩個人除了在壹起外別無他途。”這壹講話暗示，提出“推進嶺南新黨”的李俊錫和已表明意向將在年內創建新黨的琴泰燮有可能聯手。 當天，李俊錫和琴泰燮與金鐘仁壹起在首爾光化門附近的餐廳舉行了午餐會晤。會晤後，李俊錫在臉書上表示：“（與琴委員長）以政治改革為主題進行對話的機會是第壹次。”琴泰燮在通話中表示：“彼此關心的事情相似，因此聊了很多有益的話題。”金鐘仁在接受記者采訪時表示：“此次會面的主旨是相互合作、共同前行。” 李俊錫就與琴泰燮壹起創建新黨的可能性表示，“當然是敞開大門”。李俊錫在會晤後參加CBS油管頻道節目時表示：“（建立新黨）不是要和某個地方合並，而應該完全成為授權政黨，對此（兩人的想法）是壹致的。沒有看到否認（在壹起的）可能性程度的分歧。” 不過，國民力量黨內對李俊錫的新黨能否站穩腳跟出現了“懷疑”的反應。該黨首席發言人樸正河當天在SBS廣播中表示：“對政治的厭惡越來越嚴重，國民的投票率也稍微下降，在這種狀況和格局下，第三黨究竟能在選區裏紮根多深?”該黨最高委員金炳玟當天也在CBS廣播中表示：“如果國民力量黨發揮應有的作用，李前代表的新黨將獲得0個席位，簡直就只能是‘茶杯裏的颱風’。”

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