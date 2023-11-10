“用手機裏的AI實時翻譯通話”，Galaxy S24將於明年初搭載功能. November. 10, 2023 08:10. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 明年Galaxy智能手機新產品將搭載“實時翻譯”功能。例如，在語音通話時，用韓語說話，緊接著翻譯成英語、漢語等的機器音傳達給對方。相反，對方用自己的語言說的話也會被翻譯成韓語。智能手機中包含這種自身實時翻譯功能尚屬首次。 三星電子9日表示，計劃通過“On-device（設備基礎）人工智能（AI）”向明年年初公開的新壹代旗艦智能手機“Galaxy S24”提供多種功能。三星電子前壹天推出了自主生成型AI模型“三星高斯（Samsung Gauss）”，該模型由三星高斯語言（Samsung Gauss Language）、三星高斯代碼（Samsung Gauss Code）和三星高斯圖像（Samsung Gauss Image）組成。 在各種功能中，最受關註的是實時翻譯通話。Galaxy AI智能手機用戶用平時使用的語言隨意說話，就可以翻譯成對方的語言。被翻譯的對話不僅可以通過語音確認，還可以通過智能手機畫面的文字確認。韓國用戶在與美國人通話時，只要說“妳好，我將於下周三抵達”，緊跟該語音之後，就會立即用機器音傳達“Hi，I'll arrive next Wednesday”的信息。如果通話對象美國人用英語說話，Galaxy用戶就會聽到對方語音和翻譯成韓語的機器音。 三星電子尚未公開具體的細節功能。首先，以提供英語、漢語、法語、西班牙語等主要語言的實時翻譯為開端，將擴大對象語言。目前，三星電子的AI助手“Bixby”用5種語音提供11種語言服務。 三星電子即將推出的實時翻譯功能的優點不是雲端，而是以機器設備為基礎。到目前為止公開的翻譯服務大部分都是以雲計算為基礎的。On-device AI省略了將機器收集的信息傳送到雲計算的過程，因此信息處理速度很快。即使網絡連接困難，利用功能也沒有問題。另外，對話內容外泄的可能性也會降低。 三星電子在2019年11月的“三星AI論壇”上曾展示過不經過服務器，在機器本身執行AI功能的On-device翻譯技術。該技術高度化，時隔3年實現了商用化產品的應用。三星電子移動體驗（MX）事業部開發室長崔元俊（音）解釋說：“現在移動AI技術將與Galaxy有意義地結合在壹起，創造新的體驗，重新定義手機的作用。” 要想實現On-device AI方式，內部絕對需要高效率、低電力半導體。美國高通上月公開了以On-device AI為目標的移動應用程序處理器（AP）驍龍新產品。三星電子半導體（DS）部門上個月也公開比前作提高15倍AI性能的AP“Exynos 2400”，並演示了將文字轉換成圖像的生成型AI功能。 海外IT媒體也對實時翻譯功能表現出了期待之情。美國IT專門媒體GSM Arena介紹了實時翻譯功能，並報道稱，“紳士淑女們請準備Galaxy AI”，“AI可以使世界和妳的生活變得更好。”美國Vox Media運營的The Verge分析稱，“三星也參與了AI軍備競爭”，“三星AI將成為下壹批產品陣容的核心。” 另外，谷歌在生成型AI搜索服務（SGE）上開始追加支援韓語服務。三星電子的智能手機翻譯功能加上谷歌搜索也變得容易，預計韓國人的語言障礙將進壹步降低。 谷歌SGE服務以前只能使用英語、日語、印地語。此次增加的語言有韓語、西班牙語、葡萄牙語、印度尼西亞語等。谷歌在5月份首次公開生成型AI搜索後，正在改編各種功能。

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