以色列總理：“戰爭進入第二階段”……地面戰事實上已經開始. October. 30, 2023 08:22. by 開羅=金基潤 常駐記者 pep@donga.com. 以色列軍隊從27日（當地時間）晚上開始向巴勒斯坦武裝團體哈馬斯的根據地加沙地帶投入大規模地面部隊，展開了開戰以來最大規模的轟炸作戰。以色列總理本雅明•內塔尼亞胡宣布：“戰爭進入了第二階段。”有分析認為，以色列軍隊雖然避開了“全面戰爭”或“進攻”等字眼，但事實上已經開始了與哈馬斯的地面戰爭。 內塔尼亞胡總理28日召開記者會，宣布7日以報復哈馬斯攻擊而開始的戰爭進入“第二階段”，並表示：“目標是破壞哈馬斯的軍事力量和政府，並帶回人質。”他接著強調，“戰爭將是漫長而艱難的，我們準備好了。” 此前的同壹天，以色列軍方發言人丹尼爾•哈加裏表示：“軍隊駐紮在那片土地上（加沙地帶北部），正在持續進行戰爭。”此番言論強調了23日以軍首次稱“有限的地面作戰”，並表示將撤回結束作戰的步兵和裝甲部隊時的不同之處。以色列空軍在轟炸中摧毀了哈馬斯地道和掩體等約150處，負責哈馬斯空戰的伊薩姆•阿布•盧克貝司令官死亡。美國NYT、英國BBC等媒體也紛紛報道稱：“這是最長、最有野心的地面進攻”“非常大規模的軍事行動”，表示戰爭已轉入地面戰爭局面。 整個中東地區的緊張局勢正在加劇。伊朗總統易蔔拉欣•萊希29日在社交媒體X（原推特）上警告說：“猶太復國主義政權（以色列）的罪行越過了紅線”，“這可能迫使每個人采取行動。”美國總統拜登27日就伊朗和接受伊朗援助的武裝團體攻擊美軍基地或參戰的可能性表示：“已經做好了采取追加措施的準備。”

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