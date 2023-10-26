超乎預想的低出生率……不進行三大改革，將面臨“國家消失”危機. October. 26, 2023 08:07. . 今年8月新生兒數與去年同期相比減少了12.8%。在新生兒數每月刷新最低值的情況下，減幅比7月份（-6.7%）還要大。以每年8月為基準，也是2008年以後最急劇的下降。這壹數值令人震驚，表明大韓民國的低生育速度比預想的更快。 壹直呈急劇下降趨勢的綜合生育率自去年跌破0.8大關以來，今年第二季度再度跌至0.7。在各種調查中，回答“不想生孩子”的比率逐漸增加，新冠疫情結束後似乎增加的婚姻件數也回到了減少趨勢。8月份結婚件數比1年前減少1000多件，創下了歷史最低紀錄。與此相關的新生兒數量減少也是顯而易見的。照此下去，世界上史無前例的“0.6出生率”記錄的出現只是時間問題。首爾已經下降到0.59，更不知道谷底是多少。 國會預算政策處的報告顯示，如果目前的生育率不反彈，到2040年14歲以下青少年的人口將急劇減少到2020年的壹半。也就是說，不用20年時間，就要減少壹半。年輕壹代的減少與急速的老齡化相結合，只能導致包括喪失增長動力在內的整個經濟、社會的惡性循環。經合組織對韓國的潛在增長率預測值歷史上首次跌至2%以下。 雖然政府和企業紛紛出臺各種低出生率對策，但有相當不少實效性低，或是零星破碎的舉措。國會人口特別委員會最近6個月來連會議都沒有開過，到處都帶泡沫的低出生率名義預算也只有280萬億韓元，實際上還達不到發達國家的援助水平。“不能自由使用育兒休假”的上班族比率為54%，仍然超過壹半，育兒、生育導致的人事歧視也壹再出現。 被認為是低生育、高齡化解決方案核心的勞動、教育、年金三大改革停滯不前更是問題。年輕人指出，令人窒息的私教育費負擔、阻礙擴大工作崗位和工作彈性的勞動環境是年輕人回避生育的主要原因。枯竭時間越來越早的年金負擔也壓抑著他們。如果不能對需要更為根本性結構變化的這些領域實行改革，就無法阻止“國家消失”的危機。要想阻止以超出預想的速度到來的“國家消失”危機，必須更快地行動起來。

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