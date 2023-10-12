殉職飛行員的哥哥作為國民飛行員飛上藍天. October. 12, 2023 09:59. by 尹相虎 ysh1005@donga.com. 韓國空軍11日表示，殉職飛行員家屬和越南籍歸化者等4人最終被選為第9期國民飛行員。國民飛行員可以與空軍飛行員壹起乘坐國產飛機體驗駕駛任務，從2009年起每隔壹年選拔壹次。 今年有2768人報名，突破歷史最高競爭率（692比1）。入選4人中包括殉職空軍飛行員的親哥哥金鐘燮（音，下同。49歲）。2005年7月13日，金鐘燮的弟弟金鐘秀少校在西部海域乘坐F-5戰鬥機參加夜間行動，途中殉職。金鐘燮說：“想讓在失去父親的情況下仍然茁壯成長的侄子們記住父親帥氣的樣子。” 李浩貞（41歲，女）2001年結婚時從越南移居到韓國，並於2007年入籍。此後，她擔任銀行職員和越南語講師等職務，還獲得了輕型飛機駕駛員資格證。她表示：“我想向多文化家庭展示克服語言、文化差距就能做任何事情的可能性，所以報了名。” 為腦腫瘤患者進行手術、治療的神經外科醫生金義賢（47歲）也被選中。他發表感想說：“我想通過挑戰小時候的戰鬥機飛行員的夢想，給處於生死關頭的患者們帶來小小的希望。”大學生柳東賢（26歲）是2018年最年輕跑完撒哈拉沙漠、戈壁沙漠、阿塔卡馬沙漠、南極等地展開四大極地馬拉松後被載入吉尼斯紀錄的青年。 他們將於21日在京畿道城南市首爾機場開幕的“首爾國際航空宇宙及防衛產業展示會2023”（首爾ADEX 2023）上，與空軍飛行員壹起乘坐T-50、FA-50等體驗1個小時的飛行。他們計劃從首爾機場起飛，經過太白山脈，到東海岸的正東津和三陟海岸，遊覽全國各地領土，在任務空域體驗空中戰鬥、戰術任務機動後返回。體驗飛行後，他們還將獲得象征空軍飛行員的“紅色圍巾”和國民飛行員任命狀。另外，空軍還把駐韓美軍第七空軍第51戰鬥飛行團宣傳軍官米歇爾·張中尉（女）評選為“韓美同盟70周年名譽飛行員”。張的祖父是韓國戰爭時期作為韓國空軍飛機維修兵參加戰鬥的參戰勇士。

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