韓國文學要想走向世界，迫切需要翻譯支援. October. 07, 2023 08:13. . 挪威劇作家兼小說家約翰•福瑟（Jon Fosse）被選為今年的諾貝爾文學獎獲獎者。5日晚獲獎者揭曉後，教保文庫、阿拉丁立即在網站首頁上公布，並開始介紹福瑟的主要作品。是的。因為諾貝爾文學獎獲獎者公布的現在是壹年中對文學的關註度最高的時候。 韓國文學也在世界舞臺上突飛猛進。特別是在與諾貝爾文學獎、法國龔古爾獎壹起被選為世界三大文學獎的英國布克獎上取得了突出的成果。2016年韓江作家憑借小說《素食主義者》與翻譯家黛博拉•史密斯壹起在布克獎國際部門獲獎。去年鄭寶拉作家和翻譯家安東•許（許正範）憑借《詛咒兔Cursed Bunny》，今年千明官作家和翻譯家金智英憑借《鯨》入圍該部門的最終候選名單。《詛咒兔》還入圍了美國權威文學獎全美圖書獎翻譯部門的最終候選名單，正在等待下月公布結果。 考慮到貧瘠的韓國文學翻譯生態界，能開出這樣的花朵是非常令人驚訝的事情。雖然韓國文學被介紹到海外的作品有所增加，但在世界市場上所占的規模卻微乎其微。僅靠韓國文學翻譯很難維持生計，韓國文學翻譯家屈指可數。 翻譯家安東•許在上個月出版的隨筆《沒說不要做啊》中赤裸裸地吐露了這樣的現實。作為出色的翻譯家，他熱愛韓國文學，成為了專業翻譯家。但是據說，他從上文學翻譯課到出版第壹本單行本翻譯書足足花了9年時間。在他翻譯的書中，通過代理人的只有壹半左右，剩下的都是用腳親自發掘的。他說服作家、出版社，用英語向海外出版社發送了5000個單詞的樣本翻譯和提案書，也經歷了說服和無休止的等待過程。去年與《詛咒兔》壹起入圍布克獎國際部門第壹輪候選名單的朴相映作家的《大都市的愛情法Love in the Big City》也是他翻譯的，兩本書都是他親自找來的。 他說：“獲得翻譯出版合同的工作占工作的八成。”實際翻譯所需的時間並不長，現實給了壹個大大的諷刺。據說，翻譯家誌願者們在這到處呼籲的艱難過程中，大都失敗了。 安東•許4日在接受記者書面采訪時表示：“已簽訂翻譯合同或即將簽訂合同的作品有10部左右。”“但是合同工作結束後，我仍然不確定能否繼續做這件事”，他開誠布公道。 最大的問題是韓國文學翻譯很難維持生活。安東•許說：“對於相似分量的單行本，今年收到的翻譯支援金與2010年收到的支援金相比，反映物價上漲率正好壹半”，“10多年過去了，翻譯收入卻減少了壹半。” 他叮囑夢想成為韓國文學翻譯家的人們。“如果不熱愛文學，就不要從事這項工作。如果還是想做的話，請培養土著語寫作能力，並努力進行網絡交流。” 翻譯的意義遠不止於在海外出版書籍。成碩濟小說家如是說。 “少年時期閱讀的世界文學全集是靈魂的養分。通過陌生的世界感受到了快樂，得到安慰，並覺醒。如果能超越國境，哪怕是壹個少年，和我有相同經歷的話，寫小說也是值得的。” 安東•許強調說：“金錢上的支援能帶動其他所有條件，為了韓國文學翻譯，應該增加金錢上的支援。” 韓國文學中有不少能帶來靈魂抖動的作品。這些作品要想走向更多的國家，就要插上翅膀。堅固而結實的翅膀。

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