韓國政府缺乏防止政策踩空的“紅隊”. May. 23, 2024 07:50. by 金俊壹記者、李相憲記者 jikim@donga.com、dapaper@donga.com. 韓國政府先是在宣布三天後又撤回了禁止從海外直接購買沒有國家統壹認證標誌（KC）的海外商品的政策，其後限制高齡司機資格的政策又引起雜音，政府的政策協調能力成為了眾矢之的。 執政圈指出，政府內部缺乏檢驗因政策而可能出現的逆風和副作用、並在決策過程中故意提出反對意見的“紅隊”，這是政策混亂壹再出現的主要原因。還有人指出，由於總統室和政府部門缺乏具備政務感覺的政策-行政專家，判斷政策是否會在現場被接受的能力正在減弱。4月10日議會選舉慘敗後，正好趕上執政黨領導層交替的過渡期，政策混亂問題日益嚴重。在這種情況下，要求政府恢復國政運營能力的呼聲越來越高。 記者22日從總統室獲悉，去年3月雇傭勞動部宣布勞動時間調整方案、引發“每周工作69小時”爭議後，當時以國政企劃首席秘書下屬的年輕行政官為中心，組建了紅隊性質的不正式團隊。但是，據悉，這壹團隊最近並沒有發揮阻止政策混亂的作用。 執政黨相關人士表示：“隨著政府官僚組織特有的僵硬性和垂直決策過程等相結合，‘牽制和均衡’正在消失。”另壹名執政黨相關人士表示：“過去，即使是瑣碎的事情，也會聽取MZ世代行政官的意見，紅隊也可以提出意見。但如果紅隊提出意見，會讓官員們感到不舒服，成為敵人，最近紅隊只能萎縮。” 政府內部圍繞“恢復賣空”也出現了不和諧音。最近金融監督院院長李卜鉉暗示，“6月中將恢復部分賣空”，導致市場十分熱鬧。總統室相關人士則否認稱：“對於賣空，政府的立場是壹貫的。消除非法賣空，在建立投資者信任的系統之前不會恢復。”在此過程中發生的混亂，全部由投資者來承受。

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