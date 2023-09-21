美國加快拉攏“全球南方”國家……接連與中亞、南太國家見面. September. 21, 2023 08:19. by 華盛頓=常駐記者 文炳基 weappon@donga.com. 美國接連與拉美、西非國家建立了跨國合作機制。最近，趁著中國因放緩的景氣恢復和領導層的混亂在國際舞臺上空缺的時機，美國加快了拉攏“全球南方（新興發展中國家）”的速度。繼朝俄首腦會談之後，俄羅斯總統普京為參加下個月的壹帶壹路高峰論壇決定訪問中國，正在與中國展開霸權競爭的美國，與中國的地緣政治合縱連橫競爭預計也將更趨激烈。 ● 趁中國無暇顧及，美國加速拉攏“全球南方” 美國總統拜登19日以出席聯合國大會為契機，在紐約與中亞五國舉行了所謂的“C5+1（美國）”首腦會談。美國從2015年開始與哈薩克斯坦、吉爾吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土庫曼斯坦、烏茲別克斯坦等中亞5國舉行“C5+1”外長會談，但舉行首腦會談尚屬首次。 “C5+1”磋商機制是美國奧巴馬政府時期為牽制中國對外擴張經濟領土的“壹路壹帶”構想而設立。中亞五國是連接中國和歐洲的“壹帶壹路”絲綢之路經濟帶上的核心國家。 特別是今年5月，中國國家主席習近平自蘇聯解體後首次邀請中亞五國首腦到絲綢之路經濟帶起點西安舉行“C（中國）+C5”首腦會談。拜登采取了針對性的行動。 白宮表示：“拜登總統提議成立‘C5+1’核心礦產資源磋商機制，以開發中亞龐大的礦產資源。”另外，雙方還討論了構築被稱為“中間走廊”的跨裏海貿易。這是為了降低核心礦產等對中國的依賴度（‘去風險’·消除供應鏈危險），需要拉住受俄羅斯和中國影響較大的中亞國家。此外，在最近的二十國集團（G20）峰會上，繼印度-中東-歐洲經濟走廊等“新香料路線”之後，在絲綢之路經濟帶上也與中國展開了競爭。 美國18日也成立了由緊靠大西洋的歐洲、西非、拉美等33個國家參加的大西洋合作機制。大西洋合作機制不僅包括金磚國家核心國巴西，也包括中國試圖建設海軍基地的赤道幾內亞、正在參與“壹帶壹路”的尼日利亞等。拜登將於25日在白宮與太平洋島嶼國家舉行第二次峰會。 ● 中國即將舉辦壹帶壹路10周年論壇，“110余國代表參加” 據分析，美國之所以采取加強與此前中國下了功夫的“全球南方”合作的廣泛行動，是為了在美中競爭等導致出現經濟集團化的征兆的情況下，搶占對發展中國家影響力的戰略。美國此舉是趁習主席自2012年執政以來首次跳過二十國集團峰會、又沒有參加聯合國大會的空隙，全方位攻占“全球南方”。 拜登19日在聯合國大會演講中提及大西洋合作機制等，並表示：“這壹重大時期，美國總統的義務是領導美國，與以共同目的相連接的所有地區國家開展合作。這種夥伴關系並不是為了封鎖某壹國家。” 美國正在推進與沙特阿拉伯簽訂《韓美相互防衛條約》、和日本簽訂《美日安全保障條約》方式的安保協定的方案等，在因中國斡旋沙特-伊朗關系正常化而遭受重創的中東，也正在推進再次鞏固失去的影響力的戰略。 中國表示，下個月迎來“壹帶壹路”10周年，世界110多個國家的代表將參加在北京舉行的“壹帶壹路”高峰論壇。預計普京總統也將出席“壹帶壹路”高峰論壇，並與習近平主席舉行首腦會談。

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