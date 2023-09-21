矛盾的人生. September. 21, 2023 08:17. . 13世紀意大利最優秀的詩人但丁以與貝雅特麗齊的至高至純的愛情而聞名。但丁在9歲時看到8歲的貝雅特麗齊，壹見鐘情。因為認為貝雅特麗齊是像天使壹樣純潔的存在，所以壹輩子都珍藏在心裏，獲得了文學靈感。 曾仰慕但丁的19世紀英國畫家但丁•蓋布裏埃爾•羅塞蒂將自己的妻子伊麗莎白•希達爾比喻為貝雅特麗齊，並作畫。在《受到祝福的貝雅特麗齊》（1864~1870•照片）中，希達爾閉著雙眼似乎陷入了恍惚境。紅鴿子叼著罌粟花試圖落在她的雙手上，背景中描繪了但丁和貝雅特麗齊相遇的場面。 既是畫家又是詩人的希達爾是包括羅塞蒂在內的“拉斐爾前派”畫家們仰慕的模特。拉斐爾前派是1848年在倫敦成立的年輕藝術家團體，主張回到拉斐爾時代之前的中世紀，忠實於自然描寫，描繪道德、神聖的主題。但是他們的生活並沒有那麽道德。 羅塞蒂與希達爾交往10年後結婚，但期間總是出軌。因此，希達爾因憂郁癥和藥物中毒，在結婚2年後死亡，享年僅33歲。羅塞蒂畫這幅畫也是在妻子去世2年後。這就是畫著死亡的使臣紅鳥和象征死亡的罌粟花的原因。羅塞蒂把死去的妻子和貝雅特麗齊壹視同仁，想把她永遠留在畫幅上，作為崇高的愛情的象征。 妻子去世後，羅塞蒂過著但丁的生活嗎？怎麽可能。壹生渴求新的貝雅特麗齊。甚至和朋友威廉•莫裏斯的妻子發生了10年的婚外情，三人過著同居生活。純粹的愛情只有中世紀詩人才能實現，對於19世紀的年輕畫家來說，這只不過是理想和幻想而已。矛盾的人生結局不可能會好。他也因藥物中毒和精神不安，在54歲時孤獨地離開了人世。

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