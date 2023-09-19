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出現在漢江上的“禹英禑鯨魚”
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出現在漢江上的“禹英禑鯨魚”
Posted September. 19, 2023 08:51
Updated September. 19, 2023 08:51
出現在漢江上的“禹英禑鯨魚”. September. 19, 2023 08:51. by 朴炯基記者 oneshot@donga.com. 18日，來到首爾瑞草區盤浦漢江公園的外國遊客們正在以設置在三島前的鯨魚造型物為背景拍照留念。電視劇《非常律師禹英禑》中登場的座頭鯨造型物是作為由首爾觀光財團主辦的、截止到30日在三島壹帶舉行的漢江K內容物慶典“有範兒的漢江”的壹環而設置的。
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18日，來到首爾瑞草區盤浦漢江公園的外國遊客們正在以設置在三島前的鯨魚造型物為背景拍照留念。電視劇《非常律師禹英禑》中登場的座頭鯨造型物是作為由首爾觀光財團主辦的、截止到30日在三島壹帶舉行的漢江K內容物慶典“有範兒的漢江”的壹環而設置的。
朴炯基記者 oneshot@donga.com
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