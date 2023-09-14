允許“非面對面復診”的期限，政府決定交由醫生自行判斷決定. September. 14, 2023 08:22. by 李智雲記者、趙建熙記者 easy@donga.com、becom@donga.com. 韓國政府決定放寬非面對面診療復診患者的標準。因為政府認為，此前允許非面對面診療的“復診”的範圍太窄，壹些需要定期診療的患者很難利用非面對面診療。 據保健福利部和醫療界13日透露，政府正在推動壹個方案，把可以非面對面復診的標準從30日延長至兩個月以上，而且此後即使超過這壹期限，也可根據醫生的判斷允許非面對面診療。這是因為，除高脂血癥或逆流性食道炎等12種慢性疾病外，還有壹些患者患有需要定期讓醫生開處方，政府決定向他們提供方便。目前，除了高血壓等12種慢性疾病外，只允許30天內有過面對面診療的患者接受非面對面診療。 與此同時，除以前的山上、島上等偏僻地方外，韓國政府還計劃擴大“首都圈”裏的“隱性偏僻地方”，允許醫院在關門的夜間和休息日開展“非面對面診療”。對此，韓國患者團體聯合會代表安基鐘（音）指出：“就連為了開（退毛劑處方等）並不急用的藥物處方的初診患者，也能夠在夜間和休息日接受非面對面診療了。” 福利部將於14日由第壹次官樸敏秀（音）主持召開聽證會，聽取醫療界和患者團體對非面對面診療改革方案等的意見。

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