澳大利亞僑胞李旻智經歷延長賽鏖戰拿下個人賽季首勝，LPGA總計第9勝. September. 12, 2023 08:37. by 李憲宰 uni@donga.com. 澳大利亞僑胞李旻智（27歲）在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽克羅格皇後城錦標賽上，經過延長賽的鏖戰之後，獲得了本賽季的首個冠軍。 11日，李旻智在美國俄亥俄州辛辛那提肯伍德鄉村高爾夫俱樂部（72桿）舉行的大會最後第4輪比賽中，抓住3支小鳥球，吞下1個雙柏忌，打出了低於標準桿1桿的71桿。最終李旻智打出低於標準桿16桿共272桿的成績，在與查理•赫爾（英格蘭）同桿後，在延長賽第二個洞抓住小鳥，結束了漫長的比賽。冠軍獎金為30萬美元（約4億韓元）。去年6月舉行的大滿貫賽事美國女子公開賽冠軍李旻智曾壹度無緣冠軍，但在今年第15次出戰的大賽上登上了冠軍寶座。這也是她在LPGA巡回賽上獲得的第9個冠軍。 以2桿優勢單獨領先開始最後壹輪比賽的李旻智，在上半場9個洞中又抓到了3支小鳥球，似乎將順利拿下冠軍。但是在她於12號洞（5桿）吞下雙柏忌期間，赫爾開始奮力追擊。赫爾在14~16號洞連續3次打出小鳥球，追平了李旻智。而在17號洞（4桿）和18號洞（4桿）中，兩位選手都保住了標準桿，從而把比賽托入了延長賽。 赫爾險些在第壹個加洞中獲勝。但在果嶺邊緣擊出的小鳥球推桿在球洞前停了下來。LPGA巡回賽表示，“如果球再轉壹圈，赫爾就會奪冠。”度過危機的李旻智在延長賽第二個洞以夢幻般的挖起桿擊球決出了勝負。在長草區打出的挖起桿擊球，小球貼在距離洞口50厘米的位置，輕松抓住小鳥。李旻智說：“比賽途中感覺要輸了。但是抱著‘走到最後吧’的想法，直到最後都盡了自己最大的努力”，“在參加10月在亞洲舉行的大賽之前，我想在澳大利亞家裏休息。所以今天的冠軍更甜蜜。” 另外，中國新秀殷若寧（21歲）以單獨第3位（低於標準桿14桿•共274桿）的成績結束了比賽，並預定了本周公布的世界排名第壹的位置。巡回賽二年級生殷若寧包括DIO Implant洛杉磯公開賽（4月）和大滿貫賽事KPMG女子PGA錦標賽（6月）冠軍在內，在本賽季已7次進入前10名。由此，殷若寧也成為繼2017年至2018年連續23周排名第壹的馮珊珊（34歲）之後，第二位登上世界第壹寶座的中國高爾夫選手。李美香（30歲）以並列第5位（低於標準桿11桿共277桿）的成績結束本次比賽，在韓國選手中成績排名最高。這是李美香本賽季首次進入前10名。

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