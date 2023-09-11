韓國建築公司今年海外訂單額超200億美元，五年以來的最大規模. September. 11, 2023 08:28. by 崔東洙記者 firefly@donga.com. 據調查，今年1~8月韓國國內建設公司的海外建設訂單額達到了2018年以來的最大規模。以沙特阿拉伯等中東國家為中心獲得大規模訂單可能產生了影響。 10日，據海外建設協會統計，1~8月海外建設訂單額為219.3億美元，比去年同期（183億美元）增加了19.9%。截至5月，累計訂單額為86.7億美元，雖然沒有達到去年的水平（103億美元），但隨著6~8月間訂單額的增加，訂單額超過了去年的訂單額。這是自2018年（204億美元）以來，1月至8月海外建設訂單業績首次超過200億美元。 特別是今年6月，現代建設與沙特阿拉伯國營石油企業阿美石油公司承攬了50億美元規模的Amiral石油化學成套設備工程，帶動了良好的業績。在國內建設公司的海外建設事業中，單壹事業規模居歷史第7位。從各地區來看，中東地區的訂單額比去年增加1倍以上，達到74.1億美元，訂單比重為33.8%。在北美和太平洋地區，以建築為主承攬了73.4億美元（比重33.5%）。在亞洲，在產業設備和建築等方面獲得了43億美元（19.6%）的訂單。

한국어