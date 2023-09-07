鄭義宣、具光謨、辛東彬等前往印尼展開“經濟外交”. September. 07, 2023 08:31. by 洪錫浩記者 will@donga.com. 尹錫悅總統為出席東盟（ASEAN）首腦會議訪問印度尼西亞，在巡訪日程中，主要企業總裁和首席執行官（CEO）等20多名經濟界人士也將前往印度尼西亞。 6日，據財界透露，現代汽車集團會長鄭義宣、LG株式會社代表具光謨、樂天集團會長辛東彬、LS集團會長具滋恩、高麗鋅業會長崔允範等為參加7日（當地時間）舉行的韓國-印度尼西亞商務圓桌會議而前往印度尼西亞。 經濟界人士將出席商務圓桌會議，與印度尼西亞20多家企業代表會面，討論合作方案。據悉，主要企業計劃發表設立合作法人（JV）或簽訂諒解備忘錄（MOU）等。 在擁有2.77億人口的東南亞最大市場印度尼西亞，國內主要企業的生產基地已經進駐。現代汽車去年竣工了年生產15萬輛汽車的工廠，與LG能源解決方案合作建立的電池工廠也在印度尼西亞卡拉旺產業園區竣工，明年即將啟動。LG集團在印度尼西亞共運營8個法人、4個生產工廠，特別是LG CNS正在參與印度尼西亞首都遷移項目。鄭會長和具代表除了總統巡訪相關的正式日程外，還可以親自負責當地的事業。 樂天也在2008年和2013年分別進軍了樂天瑪特和樂天百貨商店。樂天化學正在印度尼西亞投資5萬億韓元，進行到2025年為止建設綜合石油化學園區的“Line項目”。有預測稱，辛會長也將參加兩國間的商務圓桌會議後，負責當地的事業。據悉，LS集團繼LS電纜和印度尼西亞AG集團的合作電力電纜工廠之後，計劃擴大當地事業。

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