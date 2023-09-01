普通人平均桿數接近93桿……“柏忌玩家”的實力也高於國內娛樂高爾夫選手的平均水平. September. 01, 2023 08:37. by 姜泓求 windup@donga.com. 如果不是職業選手，而是作為興趣愛好打高爾夫球的娛樂高爾夫選手，即使是“柏忌玩家”，也值得擁有平均以上實力者的自信心。向國內370多個高爾夫球場提供計分管理解決方案的智能計分器分析了今年1~6月高爾夫球場顧客的502.0138萬份輪次數據，平均桿數為92.6桿。在以72桿為標準的高爾夫球場上，如果以柏忌成績打完全部18個球洞，將達到90桿，而此次分析的平均桿數比這高出2桿以上。也就是說，即使每個球洞都吞下柏忌，其實力也比國內娛樂高爾夫選手的平均水平還要好。 從年齡段來看，60多歲人群的平均桿數為87.7桿，是最低（數值越低水平越高）的。其次是70歲以上（88.9桿）和50多歲（90.4桿）人群。40多歲人群的平均桿數為93.9桿。娛樂高爾夫選手大多在進入40歲以後才開始打高爾夫球，因此反映了由此帶來的球歷。20歲以下人群的平均桿數為91.8桿，比30多歲（97.2桿）和40多歲的平均桿數低，這是因為反映了希望成為職業選手的10多歲青少年們的成績。平日裏來到高爾夫球場的人們的計分卡成績比周末去球場打球的高爾夫選手略好。平日高爾夫選手的平均桿數為91.7桿，周末高爾夫選手的平均桿數為92.4桿。男性平均桿數為91.9桿，女性平均桿數為94.4桿。

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