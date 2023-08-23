修改韓美原子能協定，是體現同盟信賴的指標. August. 23, 2023 08:24. . 以提升韓美日合作水平的三國戴維營峰會為契機，有人提到了修改韓美原子能協定的必要性。國家安保室長趙太庸在接受媒體采訪時表示：“日本再處理（使用後的核燃料）和濃縮（鈾）是合法的，但我們沒有這樣的優惠和權利。這是今後要解決的課題。”不僅是學界提出了問題，連國家安保司令塔也公開指出了這壹點。 根據與美國的原子能協定，韓國壹直被禁止對使用後核燃料進行再處理和鈾濃縮。2015年通過修訂，決定摸索幹式再處理的商用化等對策，但至今仍停留在共同研究階段，濃縮鈾方面，也只有不到20%，必須經過韓美間的協商才能進行。相反，日本通過1987年修訂美日原子能協定，獲得了再處理核燃料的權限。日本每年再處理的乏燃料量達800噸。 美國提出禁止再處理和高濃縮的理由，是有可能用於核武器。但韓國在面臨朝鮮核威脅的情況下，通過《華盛頓宣言》再次闡明了遵守《核不擴散條約》義務的意誌。韓國是決定與美國組成核磋商小組進行核共同企劃、共同演習的同盟國。不允許韓國進行再處理和濃縮，卻賦予戰犯國日本權限，這不符合公平性。韓美日構建的區域內三角安保合作體的壹個軸心似乎出現了偏差。 對使用後的核燃料進行再處理和濃縮，在產業方面也是不容推遲的課題。對於擁有25座核電站的韓國來說，確保原料濃縮鈾的穩定是關鍵。快速堆積的核廢棄物儲藏設施從2030年開始將陸續進入飽和狀態，有可能導致核電站停止運轉。如果可以進行再處理，不僅可以減少核廢棄物的體積，還可以重新利用壹部分作為燃料，提高能源效率。 韓美原子能協定以20年為單位進行修改，很難馬上修改。即便如此，兩國也應該考慮到修改的必要性和時期等，開始打下修改的基礎。在“和平利用核能”的原則下，韓國壹直積極參與國際社會的不擴散努力，應該以信任為基礎，把韓美原子能協定至少提高到美日原子能協定的水平。即使是為了啟動韓美日三國合作框架，終有壹天也要解除這壹枷鎖。

한국어