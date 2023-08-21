加拿大發生1000起山火“仿佛世界末日”，西班牙大型山火導致2.6萬人緊急疏散. August. 21, 2023 08:58. by 李基旭記者 71wook@donga.com. 繼美國夏威夷之後，加拿大、西班牙等世界各國的山火正在急速蔓延。加拿大全國至少有1000起森林火災，各州政府宣布進入緊急狀態。西班牙加那利群島也發生了史無前例的大規模山火。專家分析說，世界範圍內零星的森林火災的共同原因是地球變暖等氣候變化。 據加拿大消防部門19日透露，加拿大全境同時發生1047起山火。截至目前，被燒毀的面積共達14萬平方公裏，約為韓國國土面積（約10萬平方公裏）的1.4倍。加拿大當局表示，正在蔓延的超過壹半的661起山火“處於失控狀態”。 發生385起森林火災最多的加拿大西部不列顛哥倫比亞省18日宣布進入緊急狀態。當天向約3.5萬人下達了避難令，19日又向3萬人下達了避難令。州總理大衛•伊比對美聯社說：“情況很暗淡。無法預測情況會如何發展。” 與北冰洋相鄰的西北準州15日宣布進入緊急狀態。西北地區（Northwest Territories）有236起森林火災，是加拿大第二多的森林火災。據美國有線電視新聞網（CNN）報道，在首府黃刀鎮，2萬名居民中有1.9萬人被疏散。訪問黃刀鎮的加拿大政治家基倫•特斯塔德表示：“這裏是幽靈城市。這似乎在世界的盡頭”，18日對加拿大當地媒體說。 西班牙加那利群島的著名休養地特內裏費島北部15日也發生了山火，導致2.6萬人以上撤離。特內裏費議會議長羅莎•達維拉表示：“這是史無前例的火災。” 8日，在美國夏威夷毛伊島發生的山火造成的死亡人數已增至114人。據推測，失蹤者至少達1300人。 專家分析說，席卷全球的大型山火是由氣候變化和當地綜合因素交織在壹起引起的。據路透社報道，歐盟（EU）氣候變化監督機構“哥白尼氣候變化服務”的首席科學家馬克•帕靈頓解釋說：“如果氣候變化造成高溫幹燥的環境，火災就會更大、更危險。”

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