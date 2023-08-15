韓國造船公司“三巨頭”因承攬昂貴的環保船舶，有望在下半年實現盈利. August. 15, 2023 08:09. by 金在亨 monami@donga.com. HD韓國造船海洋和三星重工業、韓華海洋等迎來訂單繁榮期的國內造船公司“三巨頭”有望在下半年（7~12月）成功扭虧為盈，前景壹片光明。因為被認為是造船公司收益性指標的船價正在持續上漲。 14日，據英國造船海運市場企業克拉克森研究公司透露，韓國造船公司在7月份接到了世界船舶訂貨量333萬CGT（標準貨船換算噸數）44%的146萬CGT訂單，將中國（113萬CGT•34%）擠到第2位，時隔5個月之後再次占據了月訂單量第壹位。1~7月的累計訂單量比去年同期減少了41%，僅為694萬CGT。 比起訂單業績，造船公司更關註的是船價指數。將1998年世界船舶建造價格平均值定為100後進行指數化的船價指數上個月為172.38，比去年同期（161.58）上升了10.8點。這壹指數相當於2008年4月超級周期（超好景況）當時的歷史最高紀錄186.15點的92.6%。 以7月份為基準，訂單余量（剩余的活兒）為3926萬CGT，各企業至少積累了3年以上的活兒。對此，各公司采取了“篩選承攬”收益性好的建造合同的戰略，集中改善業績。 國內造船公司嶄露頭角的領域是環保船舶。HD現代的造船控股公司HD韓國造船海洋今年上半年（1~6月）承攬了世界34艘液化天然氣（LNG）運輸船中的18艘。同期，三星重工業和韓華海洋也分別承攬了6艘和4艘LNG運輸船的訂單。也就是說，韓國三家造船公司包攬了世界液化天然氣運輸船訂貨量的82.4%。 有預測稱，繼今年第二季度（4~6月）成功扭虧為盈的HD現代重工業和三星重工業之後，韓華海洋也將在下半年（7~12月）內實現季度順差。韓華海洋當天通過上半年業績發表表示：“銷售額比去年同期增加了34.2%，達到3.2605萬億韓元，營業損失減少了61.1%，為2218億韓元。

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