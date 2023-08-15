威廉姆斯、鹹福蓮等100名獨立功臣將在光復節受到獎勵. August. 15, 2023 08:09. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 韓國國家報勛部14日表示，將在第78周年光復節上獎勵日帝強占時期幫助派遣到印度的光復軍韓英聯合行動的弗蘭克·威廉姆斯（1883-1962）和以妓女身份帶頭進行萬歲示威的鹹福蓮（1902-？）等100人。此次獲得獎勵的獨立功臣有建國勛章30名（愛國章8名、愛族章22名）、建國獎章5名、總統表彰65名。褒獎者中沒有生存的愛國誌士，有13人是女性。 美國監理教傳教士威廉姆斯1908年入境當時的朝鮮，在忠清南道公州設立了永明學校。他擔任該校校長32年，向學生鼓吹民族意識。永明學校是培養出柳寬順烈士等多數獨立運動家的學校。 威廉姆斯1943年作為韓國臨時政府下屬的韓國光復軍派遣隊的壹員前往印度，向光復軍印緬（印度和緬甸）戰區工作隊隊員教授英語。印緬戰區工作隊投入到英軍下屬的印度戰區宣傳隊，以日軍為對象進行了投誠廣播和傳單制作、情報收集等宣傳活動。 鹹福蓮在日帝強占時期以妓女的身份，在慶尚南道統營市中心的浮屠亭集市前，與6名同僚妓女壹起帶頭示威，結果被日軍逮捕入獄。 據悉，在日帝強占時期，當時有妓女參加萬歲示威的地方，除了統營，還有平安南道平壤、黃海道海州、京畿道水原等妓女教育機構券番所在的大部分地區。 此次獎勵和表彰將在光復節中央紀念儀式場和地方自治團體主管的紀念儀式場授予後代。國家報勛部部長樸敏植表示：“在喪失國權的嚴酷狀況下，為了繼承為光復國家而獻身的先烈們的高貴生平和精神，將努力找出每位獨立運動家。”

한국어