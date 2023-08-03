柳賢振時隔426天的復出戰，5局失4分……在失敗中綻放的希望. August. 03, 2023 07:42. by 李憲宰 uni@donga.com. 每局都讓對方擊出安打，大部分安打都準確擊中了球棒的中心。結果，在5局內包括1個被本壘打在內，以9個被安打、1個四壞球上壘、失4分的成績敗北。這與很多人記憶中的“韓國怪物”柳賢振（36歲•多倫多藍鳥）的樣子有些距離。 但是考慮到這是柳賢振接受左肘手術後時隔426天再次站在頂級聯賽投手踏板上，很難輕言失敗。更何況，對手是以6成左右的勝率（截至2日的目前66勝41負•勝率0.617）位居美國聯盟全體第壹的巴爾的摩金鶯隊。 柳賢振2日在加拿大安大略省多倫多羅傑斯中心舉行的主場比賽中，進行了美國職業棒球大聯盟（MLB）的復出戰，同時展現了“希望”和“課題”。 最鼓舞人心的是，雖然被擊出很多安打，但依然堅持到了首發投手的最低標準點5局。柳賢振在第1局上半局被對方的首發擊球手阿德勒•勒奇曼擊出了右中路2壘打。被2號擊球手瑞恩•曼特卡薩爾擊出左中間2壘打、被3號擊球手安托李•桑坦德擊出左前安打等，僅在第壹局就先失了2分。在第2局，他也被勒奇曼擊出適時安打，被對方追加得分。直球停留在時速140公裏出頭，主要武器變速球也集中在中路，陷入了苦戰。 但是柳賢振從第3局開始拿出另壹個武器—曲線球，扭轉了局面。雖然每局都讓對方擊出安打，但他的投球動作恰到好處，迷惑了擊球手們的視線。在第3~5局中，他以特有的危機管理能力，沒有失分。在第3局無人出局1人在壘的情況下，以2壘手前的雙殺球抓住了奧斯汀•海斯，之後又利用外側四縫線快速球抓住了亨德森。這是當天速度最快的時速146公裏的球。在因安打和四壞球上壘而面臨1人出局1、2壘有人危機的第5局，也以遊擊手前的雙殺打抓住了海斯，結束了本局。 擊球手們也為柳賢振的投球助了壹臂之力。接球手丹尼•詹森在第2局擊出了追擊的2分本壘打，第3局布蘭登•貝爾特打出了扳平比分的同分炮。 遺憾的場面出現在3比3平局的第6局上半局。在第6局也登上投手踏板的柳賢振向對方首發擊球手亨德森投出的第5個變速球（時速123公裏）被擊出了1分本壘打。在本壘打之後，柳賢振走下了投手踏板。多倫多救援投手們在第7~9局就失掉了9分，最終多倫多隊以3-13敗北。 柳賢振在賽後表示，“能夠首發出場並投出5局以上的球，已經很滿足了”，“雖然變速球和變化球的控球多少有些不好，但整體上還是不錯的。今後球速還將上升1、2英裏左右。” 主要武器變速球要想取得好效果，必須提高直球的球速。當天，他的直球平均時速為89英裏（約143公裏）。柳賢振發揮出最佳狀態時，直球的平均時速為145公裏左右。柳賢振的下壹次出場將是8日與克利夫蘭印第安人隊的客場比賽。多倫多隊主教練約翰•施耐德表示，“我確信隨著柳賢振的登場，他的狀態會越來越好。” 另外，效力於匹茲堡海盜隊的崔誌萬（32歲）在轉會最後期限的當天轉會到了金河成（28歲）的所屬球隊聖地亞哥教士隊。2016年在洛杉磯天使隊出道的崔誌萬繼紐約洋基隊、密爾沃基釀酒人隊、坦帕灣光芒隊、匹茲堡隊之後，將第6次穿上頂級聯賽球隊的球衣。

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