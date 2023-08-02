最近“偶像音樂趨勢”是……舒緩的音樂和不到3分鐘的歌曲時長. August. 02, 2023 07:40. by 金泰彥記者 beborn@donga.com. 舒緩的音樂（輕松的音樂•Easy Listening）和不到3分鐘的歌曲時長。 這是說明最近偶像音樂趨勢的單詞。上月21日發行的NewJeans迷妳2輯《Get up》中明顯出現了這種傾向。專輯中收錄的《Super Shy》是柔和的旋律連接舞蹈後讓人聽起來很輕松、舒服的歌曲。 今年4月，作為韓國Solo歌手首次登頂公告牌（Billboard）“Hot 100”榜單頭名位置的防彈少年團（BTS）JIMIN的《Like Crazy》，連續18周進入Billboard“Hot 100”榜單的FIFTY FIFTY的《Cupid》也是以舒緩慵懶的旋律為特征的歌曲。 今年5月出道的Boy Next Door全面推出了讓人聽起來輕松、舒適的歌曲。他們在出道Showcase上介紹自己說：“比起華麗，更適合舒適感。”預計下個月出道的SM娛樂公司旗下的男子組合RIIZE也表示將把日常感情融入到歌曲中。某大型娛樂公司相關人士表示：“在壹直受到K-POP影響的英國、美國流行音樂市場上，喜歡聽容易跟著唱的歌曲的傾向越來越強”，“考慮到海外市場，以強烈華麗的歌曲為中心的K-POP氛圍也發生了變化。” 歌曲的長度變得越來越短了。NewJeans這次專輯收錄曲中最長的歌曲《Super Shy》是2分35秒，《Get Up》只有37秒。(G)I-DLE的《Queencard》是2分41秒，BLACKPINK成員 JISOO（金智秀）的《花》是2分53秒，FIFTY FIFTY的《Cupid》是2分54秒。歌曲時長都不超過三分鐘。 音樂評論家金道憲（音）表示：“隨著主要通過音源流媒體聽音樂的方式普遍化，要想讓人反復欣賞多次，歌曲的長度要短壹些才有利”，“隨著通過短視頻只享受部分音樂的年輕人增加，歌曲時長變得越來越短。”

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