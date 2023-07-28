“放下外賣後消失的騎手，像被困在平臺上的‘幽靈勞動者’”. July. 28, 2023 08:05. by 金民 kimmin@donga.com. 媒體藝術家金雅英（44歲•照片•音譯）的《送貨舞者的領域》（Delivery Dancer's Sphere）的主人公是在虛擬配送平臺上工作的女性騎手。為了有效工作，她根據導航儀的指示移動，通過即使遇到心愛的人也無法停止送貨的主人公的故事，描繪了“Gig Economy”（臨時合同經濟）的斷面（側面）。 金作家憑借該作品在上個月12日世界媒體藝術獎“電子藝術大獎（Prix Ars Electronica）”的“新動畫藝術”單元中獲得了韓國人第壹個最高獎—金妮卡獎。評審團評價說：“將哲學、拓撲學、物理學的概念結合為優秀的視覺敘事，成功描繪出了我們生活的多層次、不可控制的世界。”記者最近在首爾永登浦區文來藝術工廠見到了金作家。 金作家在新冠病毒大流行期間表示：“把外賣放在門口，連見面的機會都沒有就消失的騎手們感覺像‘幽靈勞動者’。”她說，因為好奇這類人的生活，所以見到了親自工作6年的資深女性騎手，通過送外賣了解了真相。 “算法（Algorithm）曾通過直線計算從拿貨地到送貨地的距離來確定送貨費，從而引發了問題。我發現有關配送費的附加政策是根據算法啟動的，並以此來達到控制騎手的目的。” 在作品中，感受到了雖然想擺脫平臺的框架，但為了生存只能繼續下去的送貨騎手的絕望。她說：“雖然年輕壹代所處的問題真的多種多樣，但Z壹代中有些人每天都要生存下去，因此深陷無法自我啟發的境地。” 面對絕望的現實，她沒有長籲短嘆，而是選擇想象並講述新的世界。她解釋說，這種態度受到了“非洲未來主義”（Afrofuturism•將非洲傳統文化和幻想相結合）的影響。在非洲未來主義中，黑人藝術家們以穿越、科幻（SF）等形式提出了疲憊現實的替代性敘事。 現有的電子藝術大獎獲獎作品中有很多強調虛擬現實（VR）、增強現實（AR）等技術的作品，但《送貨舞者的領域》是單頻道影像，這壹點非常獨特。也就是說，比起技術的新穎，對社會和人的思考和描寫得到了很高的評價。她說：“從今年開始審查時，比起技術，更註重藝術實驗，這對我起到了很好的作用。” 2023電子藝術大獎頒獎典禮將於9月6日至10日舉行的奧地利電子藝術節期間在奧地利林茨舉行。金作家屆時將參加展示上映頒獎典禮和藝術家脫口秀。

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