國務調整室“警方在沒有出警五松地下車道的情況下謊報”，委托大檢察廳調查6人. July. 22, 2023 07:49. by 申圭鎭 newjin@donga.com. 國務調整室（國務總理室）21日表示，已委托大檢察廳調查忠北清州市五松邑宮坪第二地下車道浸水死亡事故相關的6名警察。國務調整室認為，他們在事故發生前接到112報警後，沒有出動，但在112報警處理系統中輸入“實際出動”等進行了虛假報告。 國務調整室當天發布報道資料表示：“在監察調查過程中發現了警察的犯罪嫌疑，認為有必要展開迅速、公正的調查。”國調室接著說，“112報警事件處理過程中發現了重大錯誤，事故發生後在掌握警方應對情況的過程中，甚至向總理室進行了虛假報告”，“如果由警方調查本部出面來調查警察，很難得到國民對其結果的信任，因此委托檢方進行調查。” 據國務調整室透露，從本月17日開始進行的監察過程中，對事故發生當天15日上午7時2分和7時58分接到的兩起112報警，五松派出所警察們沒有實際出動現場，而是假裝出動現場，輸入112報警處理系統結束了該事件。警方沒有向總理室確定舉報者是宮坪1、2地下車道中的哪壹條，因此解釋稱“出動錯了宮坪第壹地下車道”。據悉，被委托調查的部分人員在國調室監察過程中也維持了“誤認出動”的陳述。 國務調整室解釋說：“在犯罪嫌疑明確、對象陳述矛盾或沖突的情況下，調查機關認為有必要迅速掌握證據進行分析，因此決定在監察調查結束前優先委托調查。”國調室表示，“將在迅速、徹底地進行監察調查後，將結果透明地告知國民。”

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