瓦格納雇傭兵離開後的中亞、中東，居民擔心“伊斯蘭國”得勢而不安. July. 11, 2023 07:52. by 李基旭記者 71wook@donga.com. “部分居民擔心瓦格納集團撤出中東和非洲後治安惡化的可能性。” 《華爾街日報》9日報道說，由於針對俄羅斯總統普京的武裝叛亂失敗，俄羅斯民間雇傭兵公司瓦格納集團所屬的外援陸續離開中東和非洲駐地，當地居民隨之因擔心治安惡化而陷入了極度不安之中。敘利亞、中非共和國、馬裏等國家因政局不穩定，殺人、搶劫等以當地平民為對象的暴力犯罪猖獗，瓦格納集團在這些國家代替當地軍警維持治安。 在瓦格納集團雇傭兵大舉駐紮的中非共和國納納巴卡薩營地附近，居民們擔心瓦格納集團會完全撤離。因為最近大多數外援連烹飪工具、床墊等生活必需品也全部出售，準備回國。目前，留在該營地附近的雇傭兵只有15人。最近在首都班吉，與瓦格納集團簽約的兩架俄羅斯飛機也飛往俄羅斯。壹位居民對《華爾街日報》吐露說：“相當多的人擔心治安空白，不安癥正在地區社會擴散。” 敘利亞從2011年開始陷入內戰，因政府軍、叛軍、庫爾德族、遜尼派恐怖團體“伊斯蘭國”殘黨等四分五裂，也存在類似情況。瓦格納集團在2018年奪回壹度被“伊斯蘭國”掌握的部分油田和天然氣田後，壹直獲得了油田收益的25%。對此，很多人擔心，如果瓦格納集團撤出，“伊斯蘭國”將再次瞄準這壹目標。實際上，俄羅斯國防部最近把位於西北部帕爾米拉的油田及天然氣田的管理主體從瓦格納集團移交給了“獵捕伊斯蘭國”民兵組織。 “伊斯蘭國”在中東恢復活動的動向也很明顯。美軍中央司令部9日公開表示，7日用“MQ-9 死神”無人機（照片）清除了“伊斯蘭國”在敘利亞東部地區的領導人烏薩馬·穆哈吉。被稱為“空中暗殺者”的該無人機還被用於2018年暗殺“伊斯蘭國”頭目阿布巴克爾·巴格達迪、2020年暗殺伊朗革命衛隊總司令加西姆·索萊曼尼等。 美國中央司令部司令邁克爾·庫裏拉表示：“‘伊斯蘭國’不僅對敘利亞，對其他地區也構成威脅。我們將與盟國壹起繼續進行打擊‘伊斯蘭國’的戰鬥。”

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