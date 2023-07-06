自營業者-歸農者開始“第二人生”……購買Porter與Bongo輕卡的60多歲人群. July. 06, 2023 07:45. by 具特敎 kootg@donga.com. 據統計，今年上半年（1~6月）購買新車增幅最大的年齡段是60歲以上。據分析，這是因為為了小資本創業而購買Porter或Bongo等商用車的退休者較多。 5日，據“Carisyou”數據研究所透露，對今年上半年各年齡段的新車登記數量進行分析的結果顯示，60歲以上人群購買的車輛為14.4793萬輛，比去年同期增加了34.2%。在所有年齡段當中增幅最大。其後依次為50多歲（25.1%）、40多歲（10.8%）、30多歲（8.6%）、20歲以下（7.2%）年齡段。 這被認為是退休後開始“第二生活”的60歲以上人口增加所帶來的影響。實際上，上半年60輛購買最多的新車是現代汽車Porter輕卡，為1.114萬輛。現代汽車的Grandeur（1.038萬輛）和起亞Bongo（5797輛）緊隨其後。在70多歲人群中，則依次是波特（2554輛）、Grandeur（2294輛）、Bongo（1383輛）。 汽車業界相關人士解釋說：“Grandeur在50、60多歲人群中成為了暢銷車”，“除了Grandeur之外，退休後開始個體營業或歸農時購買Porter或Bongo的情況正在增加。” 上半年，隨著環保車大受歡迎，混合動力車的銷量也大幅增加。從各燃料新車登記數量來看，混合動力車為15.1108萬輛，同比增加了42.9%。電動汽車和汽油車分別增加了13.7%和13.6%。相反，柴油車則減少了3.8%。 在進口車品牌中，德國寶馬售出3.8109萬輛，在上半年銷量中最高。德國的梅賽德斯-奔馳（3.5407萬輛）和奧迪（9636輛）分列第二、三位。

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