平均年齡75歲的江陵“八位姐姐”愉快的電影挑戰記. July. 06, 2023 07:42. by 崔智善 aurinko@donga.com. 這裏有愉快的八位“姐姐”。平均年齡75歲的她們是住在江原江陵舊市中心明珠洞的鄰居。短則35年，長則70年生活在明珠洞的她們以村裏的宅旁地栽培課為契機聚壹起。在考慮能壹起學習的是什麽時，用手機開設了拍照課程。剛開始奶奶們說“真沒面子”，只拍了很多花的照片，但每周都會作為作業自拍。對照片有自信的奶奶們更進壹步挑戰了視頻拍攝。講述愉快明珠洞奶奶們的日常生活和電影拍攝過程的紀錄片《小庭院》將於12日上映。電影先前在5月的首爾國際老人電影節上上映，受到了好評。 4日，在首爾廣津區樂天影院建國大學入口店舉行的記者懇談會上，擔任導演的李•馬裏奧表示：“在制作作品的過程中，我苦惱了20、30年後會過什麽樣的生活。希望觀眾們壹邊看電影，壹邊思考壹下自己上了年紀後想要過什麽樣的生活。” 李導演和明珠洞老奶奶們第壹次通過拍照課結下了緣分。照片展示會結束後，有人提議嘗試新的東西，並挑戰了電影制作。在親自拍攝的自拍視頻中，到處都出現了“希望爺爺親自準備晚飯吃”的可愛抱怨聲和女兒抱怨“早知道不嫁了，和媽媽壹起生活了”等讓人微笑的場面。 文春姬（77歲）、金喜子（77歲）、金惠淑（78歲）、崔順男（76歲）老奶奶出席了當天的試映會。文奶奶笑著說：“以前連電影都不看的我們拍攝電影很開心。是制造各種回憶的美好時光。”

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