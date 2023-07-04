“每次作曲時看到空樂譜就很難受”，刻畫天堂旋律的電影音樂巨匠. July. 04, 2023 07:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在黑暗的房間裏，白發老人坐在空蕩蕩的樂譜前。扶著額頭的老人用手中的鉛筆慎重地畫出音符。沒有鋼琴，也沒有吉他。坐在書桌上，只把腦海中流淌的旋律移到紙上。盯著音符，突然在空中指揮，躺在地上運動，陷入沈思。周圍的人評價老人說：“他是壹個除了音樂之外，眼裏容不下其他東西，經常去另壹個世界旅行的奇異天才。” 講述電影音樂巨匠恩尼奧•莫裏科內（1928~2020年）人生的紀錄片《Ennio：The Maestro》（又名：《50年壹瞬的魔幻時刻》）將於5日上映。電影《美國往事Once Upon a Time in America》（1984年）、《傳道The Mission》（1986年）、《天堂電影院Nuovo Cinema Paradiso》（1988年）等以吸引耳朵的音樂被人們記住的電影中，總能看見莫裏科內的身影。該紀錄片由《天堂電影院》的導演朱塞佩•托納多雷（67歲）執導。兩人通過《天堂電影院》首次結緣後，壹生都是同事和朋友。 影片以莫裏科內的原聲回顧了他的兒童時期到光榮瞬間的漫長旅程。1928年出生於意大利羅馬的他是在小號演奏者的父親手下長大的。雖然想當醫生，但為了賺錢抓住了小號。他回憶說：“為了生存而演奏小號是壹件屈辱的事情。”但是橫溢的才華把他帶到了新的世界。見到了了解他的天才性的老師戈弗雷多•佩特拉西（1904~2003年），從此莫裏科內踏入了作曲的世界。 但是就業並不容易。畢業於聖切契利亞國立音樂學院的他，就職於唱片公司，開始編曲大眾音樂。1961年憑借盧西亞諾•薩爾切執導（1922~1989年）的《法西斯主義者》首次開始電影音樂後，憑借電影《荒野大鏢客》（1964年）的配樂壹舉成名。巧妙地使用口哨聲的主題曲在當時給人留下了深刻的印象。 從編曲開始工作之後輾轉電影音樂的他，長期以來壹直被認為不是正統的古典音樂作曲家，因此受到了較低的評價。在美國奧斯卡頒獎典禮上，他曾5次獲得音樂獎提名，但都未能獲獎。結果，2016年88歲的他經過6次挑戰終於捧起了獎杯，在領獎臺上靜靜地流下了眼淚。 電影中登場的人們異口同聲地表示：“歌曲寫得太簡單了。”但是紀錄片接近尾聲時，大師卻凝視著遠方說話。“開始作曲的時候，面對空著的樂譜總是很痛苦。雖然不知道應該找出什麽，但必須勇往直前。”

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