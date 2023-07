“每次作曲時看到空樂譜就很難受”,刻畫天堂旋律的電影音樂巨匠. July. 04, 2023 07:51. by 崔智善 aurinko@donga.com. 在黑暗的房間裏,白發老人坐在空蕩蕩的樂譜前。扶著額頭的老人用手中的鉛筆慎重地畫出音符。沒有鋼琴,也沒有吉他。坐在書桌上,只把腦海中流淌的旋律移到紙上。盯著音符,突然在空中指揮,躺在地上運動,陷入沈思。周圍的人評價老人說:“他是壹個除了音樂之外,眼裏容不下其他東西,經常去另壹個世界旅行的奇異天才。” 講述電影音樂巨匠恩尼奧•莫裏科內(1928~2020年)人生的紀錄片《Ennio:The Maestro》(又名:《50年壹瞬的魔幻時刻》)將於5日上映。電影《美國往事Once Upon a Time in America》(1984年)、《傳道The Mission》(1986年)、《天堂電影院Nuovo Cinema Paradiso》(1988年)等以吸引耳朵的音樂被人們記住的電影中,總能看見莫裏科內的身影。該紀錄片由《天堂電影院》的導演朱塞佩•托納多雷(67歲)執導。兩人通過《天堂電影院》首次結緣後,壹生都是同事和朋友。 影片以莫裏科內的原聲回顧了他的兒童時期到光榮瞬間的漫長旅程。1928年出生於意大利羅馬的他是在小號演奏者的父親手下長大的。雖然想當醫生,但為了賺錢抓住了小號。他回憶說:“為了生存而演奏小號是壹件屈辱的事情。”但是橫溢的才華把他帶到了新的世界。見到了了解他的天才性的老師戈弗雷多•佩特拉西(1904~2003年),從此莫裏科內踏入了作曲的世界。 但是就業並不容易。畢業於聖切契利亞國立音樂學院的他,就職於唱片公司,開始編曲大眾音樂。1961年憑借盧西亞諾•薩爾切執導(1922~1989年)的《法西斯主義者》首次開始電影音樂後,憑借電影《荒野大鏢客》(1964年)的配樂壹舉成名。巧妙地使用口哨聲的主題曲在當時給人留下了深刻的印象。 從編曲開始工作之後輾轉電影音樂的他,長期以來壹直被認為不是正統的古典音樂作曲家,因此受到了較低的評價。在美國奧斯卡頒獎典禮上,他曾5次獲得音樂獎提名,但都未能獲獎。結果,2016年88歲的他經過6次挑戰終於捧起了獎杯,在領獎臺上靜靜地流下了眼淚。 電影中登場的人們異口同聲地表示:“歌曲寫得太簡單了。”但是紀錄片接近尾聲時,大師卻凝視著遠方說話。“開始作曲的時候,面對空著的樂譜總是很痛苦。雖然不知道應該找出什麽,但必須勇往直前。”

한국어