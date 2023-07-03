175萬名家庭貸款者“收入不及本息償還額”. July. 03, 2023 07:35. by 金秀研記者、宋慧美記者 syeon@donga.com,1am@donga.com. 在工廠做臨時工的金某（22歲）不久前懷孕，為了補充不足的生活費，貸款了3200萬韓元。信用度較低的他除了主要交易銀行以外，從其他銀行獲得的貸款就有4個。金某說：“月收入250萬韓元中，有70萬韓元用於還債”，“雖然加班加點勉強支撐著，但是擔心壹旦工作中斷的話，生活會遭受很大的困擾。” 為了償還大流行時期急劇增加的債務，連最低限度的生計都難以維持的人接近300萬人。其中175萬人即使投入全部收入也無法償還本息償還額。最近隨著家庭貸款滯納率的上升，金融的不安正在加大，在這種情況下不得不勒緊褲腰帶的消費狀況可能會進壹步推遲下半年（7~12月）的經濟恢復。 2日，據韓國銀行向國會企劃財政委員會所屬共同民主黨的梁慶淑議員提交的資料顯示，以今年3月末為準，國內家庭貸款者人數為1977萬人，貸款余額為1845.3萬億韓元。雖然貸款人數和貸款余額分別比去年年末減少了4萬名和15.5萬億韓元，但減少率分別只有0.2%和0.8%。 據調查，全體貸款者的總負債本息償還比率（DSR）為40.3%。也就是說，以今年第壹季度末為準，國內家庭貸款者平均每年收入的40%用於償還債務。 特別是175萬名家庭貸款者的本息償還額與收入相同或更多。DSR超過100%的人占全體貸款者的8.9%，自2020年第三季度（7.6%）以後呈增加趨勢。 包括DSR70%以上區間在內的貸款人數增加到了299萬人。通常當局和金融機關等認為，如果DSR超過70%，除了最低生活費外，大部分收入都要投入到本息償還上。也就是說，約300萬名貸款者為了償還債務，生活陷入了困境。他們獲得的貸款在全體貸款余額中所占的比重也達到了41.4%。 梨花女子大學經濟學系教授石炳勛（音）指出：“韓國的家庭負債規模已經達到了極限”，“貸款質量也在迅速惡化，因此要制定防止金融虧損、將弱勢群體的損失降到最低的精巧對策。”

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