柴可夫斯基音樂大賽閉幕，3名韓國人斬獲第壹名……在器樂部門首次登頂. July. 01, 2023 07:52. by 劉潤鐘=文化專門記者 gustav@donga.com. 29日（當地時間），在俄羅斯莫斯科和聖彼得堡閉幕的第17屆柴可夫斯基國際音樂大賽上，金桂熙（29歲）獲得小提琴部門第壹名，李英恩（26歲）獲得大提琴部門第壹名，男高音孫誌勛（32歲）獲得男子聲樂部門第壹名。這是韓國人首次在該大賽上獲得器樂部門第壹名。 另外，男低音歌唱家鄭仁浩獲得男子聲樂部門第2名，朴相赫獲得大提琴部門第3名，金藝成（長笛）獲得木管部門並列第3名，葉秀雅獲得鋼琴部門並列第4名，李東烈獲得大提琴部門第5名等8名韓國人紛紛獲獎。 金桂熙畢業於首爾大學音樂學院和慕尼黑國立音樂學院碩士課程，在埃內斯庫音樂大賽、安德烈•波斯塔奇尼比賽等大賽上獲得了冠軍。李英恩畢業於首爾大學，目前在天津茱莉亞音樂學院就讀。孫誌勛從韓國藝術綜合學校畢業後，在德國巴伐利亞戲劇音樂學院修學，並在蒙塞拉特•卡巴耶國際比賽和維奧蒂國際音樂比賽上獲得了冠軍。 此前柴可夫斯基國際音樂大賽壹直得到俄羅斯文化部的贊助，但在俄羅斯入侵烏克蘭後的去年4月在國際音樂大賽聯盟（WFIMC）會員中被除名。受此影響，西歐音樂人參加今年的比賽大幅減少。經過預備審查進入小提琴部門決賽圈的25人中，西歐國家出身的只有1名斯洛文尼亞人，大提琴部門的25人中沒有壹個西歐音樂人。

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