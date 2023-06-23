沒有進行出生登記的“幽靈孩子”竟達2200人. June. 23, 2023 08:08. . 繼京畿道水原市30多歲的親生母親殺害兩名嬰兒並將其遺棄在冰箱的事件被曝光後，昨天又確認了華城20多歲未婚媽媽遺棄嬰兒的事例。兩起事件都是在監查院向地方自治團體通報23名沒有申報出生、生存與否不明的嬰幼兒，確認其行蹤的過程中被揭露出來的。包括仁川市和慶尚南道在內的其他地區也在調查未申報新生兒的生存與否，因此有可能出現更多的受害事例。 監查院對保健福祉部的定期監查結果顯示，存在連出生都不知道就被放置不管的“幽靈孩子”。將2015年至2022年的預防接種資料與出生申報記錄進行比較後，發現了2236名從申報中遺漏的嬰幼兒。之前壹直說要展開大規模的福利死角地帶挖掘工作，但8年來連幽靈孩子們的存在都不知道。難道沒能保護好寶貴的生命，卻在擔心低出生率？ 據稱，華城事件的嫌疑人陳述說：“經濟上困難，所以通過網絡交出了孩子。”水原冰箱遺棄事件的嫌疑人起初也表示，“通過網絡交出了孩子”，但警方在扣押搜查過程中確認了冰箱中的嬰兒屍體。監查院此次要求確認行蹤的23人是危險度較高的案例，因此不排除極端的可能性，要徹底進行調查。其余未登記的幽靈嬰兒也要進行全面調查，確認是否安全。 此次殺害和遺棄嬰幼兒的事件如實地反映了如果不進行出生申報，將面臨多麽危險的狀況。使用醫院時不能享受保險優惠，還被排除在義務教育對象之外。即使被家庭遺棄，受到虐待或遺棄，外界也很難知道。這就是每年發生近100起未登記虐待兒童事件的原因。今年3月，放任出生不到100天的女兒不管導致其死亡的親生母親被拘留。2021年還發生過親生母親殺害8歲未申報女童的事件。幽靈嬰兒是受到犯罪後才出現在世人面前的。 現行法律規定，出生登記應由父母進行。國會目前保留著醫療機構義務向地方自治團體通報出生信息的《出生通報制引進法》。即使是在法律通過之前，只要收集預防接種記錄和分娩資料等分散在政府、醫療機關和地方自治團體的資料，就能找到幽靈孩子。出生登記是人權保護的出發點。必須在發生更多損失之前，收集孩子們出生後到處留下的記錄，給他們找回“登記的權利”。

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