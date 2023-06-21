Busan is ready（釜山，壹切準備就緒）. June. 21, 2023 07:54. . 韓國代表團昨天參加了在法國巴黎舉行的國際博覽會機構（BIE•又稱國際展覽局）總會，為申辦2030年釜山世博會進行了第4次陳述。從2014年139萬名釜山市民的支持簽名出發的申辦世博會的努力在今年11月決定舉辦地之前進入了最後階段。釜山市正與沙特阿拉伯的利雅得、意大利羅馬等城市展開激烈的競爭。今年4月訪問釜山的BIE視察團曾評價稱“釜山具備了壹切”，可見釜山市民們壹直為申辦世博會做著周密的準備。 每5年舉行壹次的“註冊類世博會”與世界杯、奧運會並稱為世界三大活動。已經舉辦過世界杯和夏季、冬季奧運會的韓國，如果釜山能成功申辦世博會，將成為世界上第七個同時舉辦三大國際活動的國家。特別是釜山世博會是幫助因低生育、高齡化和全球經濟秩序重組導致低增長危機感增大的韓國經濟實現再次飛躍的好機會。這就是以釜山市為中心推進的世博會申辦在2018年升級為國家事業的原因。 如果申辦成功，將從2030年5月開始在釜山北港壹帶舉行為期6個月的全世界人參與的世博會。雖然投入了4.9萬億韓元的不菲事業費，但隨著3480萬名參觀者的訪問，預計會產生比這大得多的61萬億韓元的經濟波及效果。這壹經濟波及效果是平昌冬奧會的2.1倍，2002年韓日世界杯的4倍。預計世博會將創造50萬個工作崗位。企業總裁們之所以積極展開申辦活動，也是因為認為舉辦世博會有助於受阻的韓國經濟打開新的活路。 曾是六二五戰爭避難所的釜山在70多年後躋身世界級城市行列。釜山在二戰後獨立，經歷了戰爭的慘禍，卻成功實現了產業化、民主化，並融入了進入發達國家的韓國現代史和成功故事，沒有理由落後於其他競爭城市。世界人民對K-文化的高度關註也倍增了釜山的魅力。為了舉辦世博會，釜山已經做好了準備。在決定最終舉辦地之前的5個月裏，釜山市民和政府、企業齊心協力，為成功申辦世博會加油助威。

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