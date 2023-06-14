英國前現任首相就“授予親信爵位”展開舌戰. June. 14, 2023 07:51. by 李智允記者 asap@donga.com. 英國首相蘇納克和前首相約翰遜展開了激烈的公開舌戰。約翰遜執政時，蘇納克曾擔任財政部長。但是，在約翰遜因違反新冠疫情期間防疫守則享受派對而陷入窘境時，蘇納克去年7月在主要部長中率先遞交了辭呈，之後其他部長也接連遞交辭呈，導致約翰遜辭職，成為約翰遜的宿敵。 蘇納克12日在倫敦的壹次會議上表示，約翰遜正在無理地慫恿授予親信爵位，並主張“這是不對的”。他還表示，“我曾經承諾，如果執政，將改變政治”，表示不會屈服於不正當壓力。 通常前任總理作為補償親信的手段，在卸任後會請求授予幾名親信爵位，經過上院提名委員會的審查，最終確定下來。據悉，前首相卡梅倫和特蕾莎·梅分別推薦了60多人，但約翰遜卻提出了約100人。 在9日公布的最終名單中，前文化部長內丁·多裏斯、下院議員奈傑爾·亞當斯、第26屆聯合國氣候變化框架公約締約國大會（COP26）前主席阿洛克·夏爾馬等8名約翰遜的親信榜上無名。約翰遜方面表現出不快，蘇納克也在公開場合予以回應。 蘇納克的發言傳開後，約翰遜也發表聲明稱：“蘇納克在胡說八道。”他認為，雖然要求重新審查是事實，但蘇納克的反應有些過分。有意見認為，兩人14日就英國政府公開有關“派對門”的最終報告、約翰遜參加在明年議會選舉中參加競選等問題，會繼續發生沖突。

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