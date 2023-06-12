比才能更重要的是“持久資質”. June. 12, 2023 07:58. . “僅憑頭腦清醒就能工作的年頭最多也就10年左右。如果超過這個期限，就需要能夠代替頭腦清醒的更大更持久的資質。”―出自村上春樹的《我的職業是小說家》中 村上春樹是憑借《挪威的森林》、《IQ84》等作品廣為人知的小說家。他於1979年出道文壇，以專業作家身份活動了約45年，《我的職業是小說家》用特有的淡定簡潔的文體敘述如何在這麽長的時間裏沒有空白期，堅持不懈地創作好的作品。 成為優秀的藝術家需要才能。留下幾部優秀作品的春上春樹壹定是壹個充滿才能的人。但是春上春樹表示，自己不是以閃亮的才能武裝的天才藝術家，而是具備堅持不懈、忍耐力、堅強的意誌等職業倫理和資質的職業人。據他說，要想把小說家當作職業，不是靠天賦，而是靠後天的訓練來培養這種資質。 對於雖然不是小說家，但作為研究者和撰稿人的我來說，從學術論文到研究書、大眾書、專欄等多種文章的閱讀和寫作占據了職業中很大壹部分。但是看到別人寫的蘊含洞察、慧眼、犀利分析的文章，有時會感到羨慕，甚至會心生嫉妒或產生“我為什麽沒有那種閃亮的才能”的自愧感。 但是隨著時間的流逝，我明白了與天賦壹樣重要的是維持恒常性的意誌和努力。事實上，今年是我第10年從事研究者和撰稿人的工作。本來天才的才能和聰明伶俐就不在自己武器庫內的我，如果想更長時間地做這件事，現在好像應該努力將村上春樹所說的“持久資質”內在化。

한국어