太英浩：“被作為海外失蹤者處理的‘脫北者’，今年在首爾見到兩人”. June. 09, 2023 08:16. by 權九龍記者、古都藝記者 9dragon@donga.com,yea@donga.com. 國民力量黨國會議員太英浩（照片）8日表示：“今年1-5月間，我在首爾見到了兩名‘脫北’的朝鮮貿易代表部職員。他們在當地被處理為失蹤者，來到韓國後改名生活。”這意味著，在駐俄羅斯符拉迪沃斯托克的朝鮮貿易代表部職員的家屬們最近銷聲匿跡的消息傳開後，還有韓國政府有關部門沒有公開的海外“脫北”事件。 太英浩當天在與《東亞日報》的通話中表示：“僅今年就見到了最近來到韓國的兩位朋友，他們是在朝鮮的時候很紅的朋友，是通過貿易系統出國在朝鮮大使館參事部等部門工作的朋友。”朝鮮外交官出身的“脫北”及入境者，韓國政府有關部門只公開了2017年前朝鮮駐意大利大使趙成吉和2019年前朝鮮駐科威特大使柳賢宇的“脫北”事實，但太英浩的說明顯示，還有兩名以上朝鮮駐外大使館工作人員“脫北”。對於這兩人，太英浩說：“他們不是專業外交官，而是在海外從事貿易工作的貿易代表部職員，大約在壹兩年前來到了韓國。” 太英浩指出，海外“脫北者”增加的原因，是新冠疫情導致的經濟困難和家人之間的離別。他當天在臉書賬號上表示：“因為新冠疫情回到朝鮮後沒能再次前往海外工作地點的人相當多，甚至有傳聞說出現了朝鮮版的‘離散家屬’。據說，在歐洲或東南亞的任期結束後返回平壤途中，因邊境被堵住而留在朝鮮駐北京大使館的大使和外交官們，積蓄全部耗盡，壹貧如洗。” 像這樣被派遣到海外後、受新冠疫情擴散的影響無法回到朝鮮的賺外匯勞動者接連“脫北”的可能性在海外隨處可見。韓國政府部門壹名官員表示：“海外生活變長的賺外匯勞動者和外交官們，是國境開放後將被遣送回朝鮮的第壹順位，但這些人中很多人因為子女教育、害怕處罰等多種理由不想回到朝鮮。”還有分析認為，朝鮮主要糧倉的糧食收獲量還不到往年的三分之二，糧食危機日益嚴重，也是“脫北”的原因之壹。 另據悉，最近在符拉迪沃斯托克銷聲匿跡的朝鮮貿易代表部職員的妻子和兒子被困在朝鮮總領事館，好不容易才逃了出來。壹名朝鮮消息靈通人士表示：“曾是朝鮮貿易代表部職員的樸某壹直全權負責海參崴的朝鮮飯店‘高麗館’的運營。樸某被調回本國後，妻子金錦順代替了他。”另壹名朝鮮消息靈通人士向美國“自由亞洲電臺”解釋說：“金某母子被軟禁數月，之後利用壹周壹天外出的時間消失了。”

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