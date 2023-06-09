受“脫離中國”影響，外國人對韓投資增加40%. June. 09, 2023 08:18. by 趙應衡記者 yesbro@donga.com. 據統計，今年前五個月，外國直接投資申報額比去年同期增加約40%，創下了歷史最高紀錄。由於美中矛盾，跨國企業紛紛“脫離中國”，韓國從中受益。海外企業認為韓國優秀的尖端產業基礎設施和專業人才是優勢。 據產業通商資源部8日透露，從今年1月起到上月底，申報的外國直接投資額為107.3億美元（約13.96萬億韓元），以1-5月為基準創下了歷史最高紀錄。今年第壹季度（1-3月）的外國直接投資申報額為56.3億美元，比壹年前增加了3.4%，但僅後面兩個月就增加了近兩倍。 韓國政府認為，美中矛盾的附帶效果影響很大。隨著美國在尖端產業領域加強對中國的牽制，跨國企業將供應網擴大到韓國、日本、東盟等地，韓國從中受益。韓國在半導體、二次電池等尖端產業領域擁有優秀的基礎設施，相關跨國企業接連選擇“前往韓國”。 實際上，從去年10月開始在忠清南道牙山市建設生產工廠的英國半導體工程用真空泵生產企業愛德華方面在接受《東亞日報》采訪時表示：“韓國擁有優秀的制造業中心基礎設施和人力。在全球供應鏈重組局面下，我們選擇了韓國作為供應基地。” 隨著“脫離中國”投資的擴散，各國的資本引進戰也越來越激烈。各國紛紛向在本國投資的企業提供巨額補貼或稅制優惠，從而吸引外國直接投資。 專家建議，為了突破與主要國家的競爭，持續吸引外國直接投資，規制改革應該成為後盾。淑明女子大學經營學系教授吳俊錫（音）表示：“在韓國投資的外國企業中，有很多企業認為韓國的規制現實不符合國際標準或唯獨對外國企業有差別。為了領先於日本、新加坡等競爭國家，需要通過廢除規制來吸引攻擊性的投資戰略。”

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