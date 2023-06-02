“濟州跆拳V”姜尚賢，戰勝世界排名第壹、第二的選手獲得金牌. June. 02, 2023 07:55. by 金培中 wanted@donga.com. 姜尚賢（21歲•韓國體育大學）在個人首次參加的世界跆拳道錦標賽上獲得了金牌。 1日，姜尚賢在阿塞拜疆巴庫的水晶大廳舉行的2023世界跆拳道錦標賽男子87公斤級決賽中，以2比0戰勝伊萬•薩皮納（24歲•克羅地亞），獲得了冠軍。這是韓國自2005年馬德裏世錦賽的吳善澤之後，時隔18年再次獲得該級別金牌。韓國代表隊繼男子58公斤級選手裴俊書（23歲）之後，在本屆世錦賽上收獲了第二枚金牌。 姜尚賢當天在第1輪比賽開始12秒後，因拳頭攻擊失掉1分。但是兩次成功展開身體攻擊後，以6比5取得了勝利。在第2輪比賽上，雖然僅在16秒內因頭部攻擊被對方奪走3分，但從以1比6落後的距離比賽結束48秒前開始，4次成功展開身體攻擊，最終以9比7反敗為勝。比賽結束的蜂鳴器壹響，姜尚賢就高高地扔出了牙套，表現出了喜悅之情。 濟州出身的姜尚賢進入韓國體育大學後，在今年2月的國家代表選拔賽中首次入選國家隊。濟州出身的選手被選為跆拳道國家代表是繼2002年濟州島廳教練高大休之後時隔21年的事情。姜尚賢繼自己的第壹個國際大賽2月在加拿大公開賽上奪冠後，在3月的美國公開世界錦標賽上也奪得了金牌。 世界排名第29位的姜尚賢在此次世錦賽16強中戰勝了排名第壹的伊卡魯•米格烏•索亞裏斯（28歲•巴西），8強中戰勝排名第7位的艾哈邁德•拉維（23歲•埃及）、決賽中戰勝排名第2位的薩皮納等世界頂級選手。在半決賽中，他與伊朗選手阿利安•薩利米（20歲•第39位）進行到第3輪的60分大混戰，最終以2比1戰勝了對手，進入決賽。薩利米是在4月中國無錫的世界大滿貫賽半決賽中戰勝姜尚賢的選手。 姜尚賢表示，“今年年初夢想成為國家代表選手，成為國家代表選手後夢想在世界錦標賽上奪冠，最終都壹壹實現了。現在我將以在明年的巴黎奧運會上不留下遺憾的挑戰為目標奔跑。”對於雖然國際大賽經驗不多，但面對世界頂級選手十分善戰的秘訣，姜尚賢表示：“我認為國內大賽更加艱難。因為獲得了國內大賽的第壹名，所以抱著在世界大賽上也能發揮好的想法參加了比賽。” 另外，參加同壹天舉行的男子80公斤級比賽的朴佑赫（23歲•三星S1）和女子49公斤級比賽的姜寶拉（23歲•永川市廳）分別在8強和16強中被淘汰出局。

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