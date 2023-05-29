在關島陷入孤立的韓國遊客“壹天天心如火燎”……機場最快將於明天恢復運營. May. 29, 2023 08:09. by 孫俊英記者•高道藝記者 hand@donga.com,yea@donga.com. “正在月經中，因為停水連洗都沒洗好。” 22日，因蜜月旅行於22日來到關島的姜某（32歲）28日在與《東亞日報》的聊天工具對話中呼籲道，“住的酒店停水，每天都很辛苦。” 在佛誕日長假前夕訪問太平洋休養地關島，因23日和24日侵襲當地的臺風“瑪娃（Mawar）”而受困的3200多名韓國遊客因機場關閉、停電和停水而面臨困境。隨著事態的延長，呼籲健康惡化的人也在增加。 迎來母親花甲之際，全家前來旅行的姜秀晶（28歲）說：“母親的糖尿病藥和血壓藥只剩下兩天的量，所以把藥掰成兩半吃”，“母親說右下腹部疼痛，擔心是闌尾炎，只能幹著急。”22日，在大邱壽城區與丈夫壹起來島進行胎教旅行的申某（34歲）也表示：“礦泉水都賣光了，連喝的水都沒有。由於處於壓力性呼吸困難、腹痛嚴重的狀態，所以很擔心胎兒的健康狀況。” 臺風已經過去4天，但關島國際機場仍在修復被水淹沒的跑道等，因此飛機無法起飛。關島國際機場方面26日表示：“最快將於本月30日恢復運營。” 陷入孤立狀況的遊客們通過網絡社區和KakaoTalk公開聊天室進行溝通，敦促韓國政府制定回國對策。部分遊客要求“乘船前往塞班島後回國”，外交當局對此進行了討論，但發現連接關島和塞班島的航班從很久以前開始就停運，因此計劃流產。 外交部正在敦促關島當局盡快恢復國際機場運營。外交部當局者表示：“關島當局為了比30日提前恢復機場運營，正在快速進行修復。”當地有觀測認為，最早可在29日恢復飛機運行。 外交當局在關島當地設置了3個可以容納韓國遊客的臨時避難所。據說，臨時避難所裏備有當地僑民提供的礦泉水、緊急糧食等。外交部從28日開始在1名韓國醫生的協助下，在當地運營臨時診療所。 另壹方面，關島觀光廳28日（當地時間）發布報道資料稱，“現在估計有5000~6000名遊客被困，其中約3200名是韓國遊客”，“為了給酒店提供水和電，正在努力進行修復工作。”

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